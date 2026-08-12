‌‎”هلأ لوين”.. فعالية بدمشق لإرشاد الناجحين في ‏الثانوية العامة باختيار التخصصات ‏

دمشق-سانا
أقيمت في مركز قدرات لتمكين الشباب التابع لمديرية سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، اليوم الأربعاء، فعالية بعنوان “هلأ لوين” موجهة للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025 – 2026.
وتهدف الفعالية التي نظمتها مؤسسة إدارة الموارد البشرية إلى إرشاد الناجحين في الثانوية لاختيار التخصصات الجامعية المناسبة لهم حيث تشارك فيها شركات مهتمة باستقطاب الباحثين عن عمل، تضع الطالب في مثال عملي عن التخصصات في الجامعة ومستقبلها المهني، وما ينتظره في سوق العمل عقب التخرج.
مفترق الطرق بعد الثانوية
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس في تصريح لمراسل سانا أن اسم الفعالية “هلأ لوين” يرمز إلى مفترق الطرق الذي يواجهه الطالب بعد حصوله على الشهادة الثانوية في اختيار الفرع الذي سيدرسه في الجامعة والذي يحدد ما سيكون عليه هذا الطالب في المستقبل.
ولفت عباس إلى تنوع المشاركات في الفعالية التي شملت مجموعات وفرقاً طلابية وأكاديمية من تخصصات متعددة، كالطب والهندسة وإدارة الأعمال وغيرها، إلى جانب ممثلين عن جامعات ومنصات تعليمية، بهدف التعريف بالتخصصات والخيارات الدراسية والمهنية المتاحة، ولا سيما في ظل حاجة شريحة واسعة من المجتمع إلى مزيد من الإرشاد الأكاديمي والمهني.
وثمّن عباس دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إتاحة هذه الخدمات مجاناً للطلاب والباحثين عن عمل من خلال مركز (قدرات)، مؤكداً استمرار مؤسسة إدارة الموارد البشرية في توظيف خبرتها الممتدة على مدى 19 عاماً في سوق العمل الخاص، بما يسهم في دعم الشباب والباحثين عن فرص عمل وتعزيز فرصهم في الوصول إلى سوق العمل.
دور مركز قدرات
بدوره، أوضح رئيس مركز قدرات لتمكين الشباب أحمد شهاب الدين أن الفعالية تعدّ حلقة في سلسلة أنشطة يقدمها المركز باستمرار، تشمل الدورات المهنية ولغة الإشارة والحاسوب، بهدف تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في التعليم والعمل.
وأشار إلى أن فعالية اليوم تزامنت مع “يوم الإرشاد المهني” الذي ينظمه المركز عادة في الأسبوع الثاني من كل شهر بالتعاون مع مؤسسة إدارة الموارد البشرية، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام عدد أكبر من مرتادي المركز للتعرف على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم وقدراتهم، إضافة إلى تعرف الشركات المشاركة على إمكانات الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية وإمكاناتهم.
التعريف بالاختصاصات
من جانبها أوضحت الاختصاصية في العلاج الفيزيائي آية القادري من فريق “Med Invovision” الطبي أنهم جاؤوا لتعريف الناجحين بالاختصاصات الطبية في الجامعات الحكومية والخاصة، وإعطائهم معلومات كافية حول هذه الاختصاصات والتقنيات المستخدمة فيها، ولرسم طريق مستقبلهم في سوق العمل بوضوح.
بدوره أشار مجد الدين العسلي من منصة لبيب التعليمية الإلكترونية، إلى أنهم يشاركون بمحتوى تعليمي يقدمه نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في سوريا من خلال فيديوهات تعريفية بالاختصاصات الجامعية، وطبيعة كل منها، الأمر الذي يساعد الطالب في اختيار المجال العلمي الذي يتناسب مع ميوله وشخصيته وقدراته.
ومؤسسة إدارة الموارد البشرية هي مؤسسة غير حكومية أشهرت كجمعية عام 2007 وكمؤسسة عام 2022 وتهدف إلى نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في كل من القطاع العام والخاص والأهلي وزيادة الوعي لأهميتها كشريك إستراتيجي لمؤسسات الأعمال في سوريا.
أما مركز قدرات فيهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والباحثين عن عمل في جميع المجالات والقضايا التي تهمهم من خلال منهجية عمل تدمج بين الخبرات النظرية وتطبيقاتها العملية وصولاً إلى تمكين الشباب من تخطيط مستقبلهم وخياراتهم واتخاذ قرارات مهنية ناجحة.