‌‎”هلأ لوين”.. فعالية بدمشق لإرشاد الناجحين في ‏الثانوية العامة باختيار التخصصات ‏

دمشق-سانا‏

أقيمت في مركز قدرات لتمكين الشباب التابع ‏لمديرية سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية ‏والعمل بدمشق، اليوم ‏الأربعاء، فعالية بعنوان “هلأ ‏لوين” موجهة للطلاب الناجحين في امتحانات ‏الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025 – 2026‌‌‎.‎

‎وتهدف الفعالية التي نظمتها مؤسسة إدارة الموارد ‏البشرية إلى إرشاد الناجحين في الثانوية لاختيار ‏التخصصات الجامعية ‏المناسبة لهم حيث تشارك ‏فيها شركات مهتمة باستقطاب الباحثين عن عمل، ‏تضع الطالب في مثال عملي عن التخصصات ‏في ‏الجامعة ومستقبلها المهني، وما ينتظره في سوق ‏العمل عقب التخرج‎.‎

مفترق الطرق بعد الثانوية

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد ‏البشرية الدكتور منير عباس في تصريح لمراسل ‏سانا أن اسم الفعالية “هلأ ‏لوين” يرمز إلى مفترق ‏الطرق الذي يواجهه الطالب بعد حصوله على ‏الشهادة الثانوية في اختيار الفرع الذي سيدرسه في ‌‏الجامعة والذي يحدد ما سيكون عليه هذا الطالب في ‏المستقبل‎.‎

ولفت عباس إلى تنوع المشاركات في الفعالية التي ‏شملت مجموعات وفرقاً طلابية وأكاديمية من ‏تخصصات متعددة، كالطب ‏والهندسة وإدارة الأعمال ‏وغيرها، إلى جانب ممثلين عن جامعات ومنصات ‏تعليمية، بهدف التعريف بالتخصصات ‏والخيارات ‏الدراسية والمهنية المتاحة، ولا سيما في ظل حاجة ‏شريحة واسعة من المجتمع إلى مزيد من الإرشاد ‏الأكاديمي ‏والمهني‎.‎

وثمّن عباس دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏في إتاحة هذه الخدمات مجاناً للطلاب والباحثين عن ‏عمل من خلال ‏مركز (قدرات)، مؤكداً استمرار ‏مؤسسة إدارة الموارد البشرية في توظيف خبرتها ‏الممتدة على مدى 19 عاماً في سوق ‏العمل الخاص، ‏بما يسهم في دعم الشباب والباحثين عن فرص عمل ‏وتعزيز فرصهم في الوصول إلى سوق العمل‎.‎

دور مركز قدرات

بدوره، أوضح رئيس مركز قدرات لتمكين الشباب ‏أحمد شهاب الدين أن الفعالية تعدّ حلقة في سلسلة ‏أنشطة يقدمها المركز ‏باستمرار، تشمل الدورات ‏المهنية ولغة الإشارة والحاسوب، بهدف تطوير ‏مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في التعليم ‏والعمل‎.‎

‎وأشار إلى أن فعالية اليوم تزامنت مع “يوم الإرشاد ‏المهني” الذي ينظمه المركز عادة في الأسبوع الثاني ‏من كل شهر ‏بالتعاون مع مؤسسة إدارة الموارد ‏البشرية، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام عدد أكبر من ‏مرتادي المركز للتعرف على ‏الوظائف التي تتناسب ‏مع مؤهلاتهم وشهاداتهم وقدراتهم، إضافة إلى ‏تعرف الشركات المشاركة على إمكانات الطلاب ‌‏المقبلين على المرحلة الجامعية وإمكاناتهم‎.‎

‎التعريف بالاختصاصات

من جانبها أوضحت الاختصاصية في العلاج ‏الفيزيائي آية القادري من فريق‎ “Med Invovision” ‎الطبي أنهم جاؤوا ‏لتعريف الناجحين ‏بالاختصاصات الطبية في الجامعات الحكومية ‏والخاصة، وإعطائهم معلومات كافية حول هذه ‌‏الاختصاصات والتقنيات المستخدمة فيها، ولرسم ‏طريق مستقبلهم في سوق العمل بوضوح‎.‎

بدوره أشار مجد الدين العسلي من منصة لبيب ‏التعليمية الإلكترونية، إلى أنهم يشاركون بمحتوى ‏تعليمي يقدمه نخبة من ‏الأكاديميين والمتخصصين ‏في سوريا من خلال فيديوهات تعريفية ‏بالاختصاصات الجامعية، وطبيعة كل منها، الأمر ‏الذي ‏يساعد الطالب في اختيار المجال العلمي الذي ‏يتناسب مع ميوله وشخصيته وقدراته‎.‎

ومؤسسة إدارة الموارد البشرية هي مؤسسة غير ‏حكومية أشهرت كجمعية عام 2007 وكمؤسسة عام ‌‏2022 وتهدف إلى ‏نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية ‏في كل من القطاع العام والخاص والأهلي وزيادة ‏الوعي لأهميتها كشريك إستراتيجي ‏لمؤسسات ‏الأعمال في سوريا‎.‎

‎أما مركز قدرات فيهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب ‏والباحثين عن عمل في جميع المجالات والقضايا ‏التي تهمهم من خلال ‏منهجية عمل تدمج بين ‏الخبرات النظرية وتطبيقاتها العملية وصولاً إلى ‏تمكين الشباب من تخطيط مستقبلهم وخياراتهم ‌‏واتخاذ قرارات مهنية ناجحة‎.‎