وزير التعليم العالي: تجديد العقود السنوية كافة لعاملي الوزارة

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الموافقة على تجديد كل العقود السنوية للعاملين في الوزارة ومختلف المؤسسات والجهات التابعة لها.

وقال الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس: إن تجديد هذه العقود يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستقرار الوظيفي، وتقديراً للجهود التي يبذلها العاملون في خدمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وانطلاقاً من قناعتها بأن الكوادر الإدارية والفنية والخدمية تشكل ركناً أساسياً في استمرارية العمل المؤسسي، وشريكاً حقيقياً في تنفيذ خطط التطوير وتحسين الأداء داخل الوزارة ومؤسساتها المختلفة.

وأعرب الوزير الحلبي عن تقديره لجهود العاملين المتواصلة، وأن يشكّل هذا القرار دافعاً إضافياً لاستمرارهم في العمل والعطاء، بما يخدم المؤسسات التعليمية والطلبة ورسالة التعليم العالي في سوريا.

وكانت أقرّت أمس الأربعاء لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي، متضمّناً اعتماد المهام والاختصاصات التفصيلية للوحدات الإدارية التابعة لها.