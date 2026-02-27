سارة الحلاق من ريف دمشق إلى نهائيات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

دبي-سانا

من بلدة الغزلانية بريف دمشق، تبرز الطالبة السورية سارة عبد الكريم الحلاق كنموذج للشعب السوري المثابر بعد وصولها إلى التصفيات النهائية في الدورة الثامنة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026 منافسةً على لقب أجمل صوت قرآني.

وسارة (15 عاماً) طالبة في الصف الأول الثانوي، بدأت رحلتها مع القرآن الكريم في سن مبكرة بدعم أسري وتعليمي متواصل، وتمكنت من إتمام حفظ القرآن الكريم إلى جانب تحصيلها عدداً من الشهادات في علوم التجويد والسنة النبوية، ومشاركتها في مسابقات قرآنية محلية حققت فيها نتائج متقدمة.

وفي حديثها عن مشاركتها، أوضحت الحلاق، في تصريح لـ سانا، أن تعرفها إلى الجائزة جاء عبر إحدى معلماتها، قائلةً: “بادرتُ بالبحث عن المسابقة والتعرّف إلى تفاصيلها، فوجدتُ أنها تجمع مشاركين من مختلف دول العالم على هدف سامٍ هو خدمة القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، وكان ذلك دافعاً قوياً لي للمشاركة بكل فخر”.

ولفتت إلى أن تجربتها في المسابقة شكّلت محطة مهمة في حياتها، وقالت: “أعدّ مشاركتي من أجمل التجارب التي عشتها، لما حملته من روح تنافس راقية، فقد بدأت بالتسجيل عبر الموقع الرسمي، ثم اجتزت اختباراً كاملاً في القرآن عبر الاتصال المرئي، قبل أن أتلقى دعوة إلى دبي للمشاركة في دورة تأهيلية، لأتأهل لاحقاً إلى التصفيات النهائية”.

وبيّنت الحلاق أن التجربة أثرت في شخصيتها بشكل كبير، وجعلتها تعيش معنى عزّ القرآن وأهله، وزادت ثقتها بنفسها والتزامها، كما علمتها أن حبّ القرآن يجمع الناس مهما تباعدت بلدانهم.

وأشارت إلى أنها تطمح بأن تكون صانعة محتوى ديني هادف يخاطب جيلها ويقربهم من القرآن والأخلاق الحسنة، وأن تواصل المشاركة في المسابقات الدولية العلمية والدينية، ممثلةً نفسها وبلدها سوريا بأفضل صورة.

من جهته، قال والدها عبد الكريم الحلاق في تصريح مماثل: إن “رحلة ابنتي مع القرآن جاءت امتداداً لدعاء قديم، وإن الأمر لم يكن مجرد اكتشاف موهبة، بل كان ثمرة نية صادقة بأن يكون لي أبناء حافظون للقرآن، وهو حلم لم أستطع تحقيقه في طفولتي بسبب الظروف الصعبة”.

وأضاف: إن الأسرة دعمت سارة منذ صغرها رغم التحديات، مشيراً إلى أن أكثر اللحظات تأثيراً بالنسبة له كانت سماع تلاوة ابنته للقرآن الكريم.

وأعرب والد سارة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم الجائزة ورعايتها، مؤكداً أن هذه المبادرات تسهم بدعم حفظة القرآن الكريم وتكريمهم، وتوفر لهم فرصاً للتنافس والتعلم في بيئة محفزة.

ويجري حالياً حسم نتيجة المنافسة النهائية عبر تصويت الجمهور حيث يتنافس على اللقب ثلاث متسابقات هنّ: سارة عبد الكريم الحلاق من سوريا، وجنا إيهاب رمضان من مصر، وعائشة الرُمي من إندونيسيا، ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائزة خلال الحفل الختامي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والذي سيقام في الثاني من آذار القادم.

وتُعدّ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من أبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم، إذ أُطلقت عام 1997 بهدف خدمة كتاب الله تعالى وتشجيع حفظه وتلاوته وإتقان علومه بين مختلف فئات المجتمع، وتستقطب الجائزة سنوياً مشاركين من عشرات الدول، ما يجعلها منصة دولية لتكريم حفظة القرآن الكريم وإبراز الأصوات المتميزة في تلاوته.