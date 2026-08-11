جامعة الأندلس تطلق مؤتمرين دوليين لتعزيز البحث العلمي في الطب والهندسة الطبية

طرطوس-سانا‏

أطلقت جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول ‏لكلية الطب البشري، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الهندسة الطبية.

وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام أن الملتقيين يهدفان إلى دعم مسيرة البحث ‏العلمي، وتعزيز روابط التواصل الأكاديمي، وتبادل الخبرات بين الباحثين، ما يدعم جهود مواكبة ‏أحدث التطورات العلمية والتقنية في قطاعي الطب والهندسة الطبية، ويفتح آفاقاً للتعاون المشترك ‏وتطوير التطبيقات العملية المتخصصة.‏

شارك في إطلاق فعاليات المؤتمرين العلميين الدوليين نائب محافظ طرطوس سامي الزخ، ورئيس ‏جامعة طرطوس الدكتور أديب برهوم، وعدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.‏

وكانت هيئة الطاقة الذرية السورية، أقامت بالتعاون مع جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية في ‏نيسان الماضي، مؤتمر “اليوم العلمي الطبي”، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في استخدام ‏النظائر المشعة، والصيدلانيات المشعة، والتطبيقات النووية في التشخيص والعلاج، إضافة إلى ‏ضبط جودة النظائر والمولدات، وتعزيز معايير السلامة الكيميائية، وذلك في إطار دعم القطاع ‏الطبي وتطوير البحث العلمي.‏