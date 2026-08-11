جامعة الأندلس تطلق مؤتمرين دوليين لتعزيز البحث العلمي في الطب والهندسة الطبية

طرطوس-سانا
أطلقت جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الطب البشري، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الهندسة الطبية.
وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام أن الملتقيين يهدفان إلى دعم مسيرة البحث العلمي، وتعزيز روابط التواصل الأكاديمي، وتبادل الخبرات بين الباحثين، ما يدعم جهود مواكبة أحدث التطورات العلمية والتقنية في قطاعي الطب والهندسة الطبية، ويفتح آفاقاً للتعاون المشترك وتطوير التطبيقات العملية المتخصصة.
شارك في إطلاق فعاليات المؤتمرين العلميين الدوليين نائب محافظ طرطوس سامي الزخ، ورئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب برهوم، وعدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية السورية، أقامت بالتعاون مع جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية في نيسان الماضي، مؤتمر “اليوم العلمي الطبي”، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في استخدام النظائر المشعة، والصيدلانيات المشعة، والتطبيقات النووية في التشخيص والعلاج، إضافة إلى ضبط جودة النظائر والمولدات، وتعزيز معايير السلامة الكيميائية، وذلك في إطار دعم القطاع الطبي وتطوير البحث العلمي.