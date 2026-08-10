التربية لــ سانا: لا صحة لصدور نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2026

09 3 1 التربية لــ سانا: لا صحة لصدور نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2026

دمشق -سانا

نفت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026.

وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لـ سانا أن ما يتم تداوله حول صدور النتائج غير صحيح، داعياً الطلاب وذويهم والكادر التعليمي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة، واستقاء المعلومات المتعلقة بالنتائج وموعد صدورها من المصادر الرسمية.

وأكد حورية أن وزارة التربية والتعليم ستعلن نتائج الامتحانات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها.

وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم صدور نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، ما أثار حالة من الترقب بين الطلاب وذويهم.

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