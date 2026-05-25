‏وزير التعليم العالي: مفاضلتا تغيير الاختصاص وملء الشواغر للطب البشري بعد عطلة عيد الأضحى

‏‏دمشق-سانا

‏

‏أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، عن صدور مفاضلة تغيير الاختصاص ومفاضلة ملء الشواغر الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكلية الطب البشري، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

‏

‏وأوضح الحلبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الأحد، أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة، ستصدر بعد عطلة عيد الأضحى، مفاضلتي تغيير الاختصاص وملء الشواغر الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكلية الطب البشري، بما يراعي مصلحة الطلبة ويمنحهم فرصاً أوسع لتنظيم مسارهم الأكاديمي بما يتناسب مع رغباتهم وظروفهم التعليمية.

‏

‏وأشار الحلبي، إلى أن المفاضلة ستشمل الطلاب الذين قاموا بالتسجيل سابقاً، ولم يباشروا دراستهم، حيث يحق لهم التقدم إلى مفاضلة تغيير الاختصاص، كما ستتيح إمكانية الانتقال بين الاختصاصات وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة، بما في ذلك التغيير من مفاضلات الدراسات إلى اختصاصات الصحة، ومن اختصاصات الصحة إلى الدراسات، بما يحقق المرونة والعدالة للطلبة.

‏

‏وأكد الوزير الحلبي، حرص الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه دعم الطلاب وتسهيل مسيرتهم الجامعية، ضمن رؤية تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز الاستقرار الأكاديمي في جامعاتنا السورية.

‏

‏وتتيح مفاضلة تغيير الاختصاص للخريجين إمكانية الانتقال بين الاختصاصات الطبية المختلفة ضمن ضوابط تحددها الوزارة، بما ينسجم مع متطلبات التدريب والحاجة الفعلية للقطاع الصحي.

‏