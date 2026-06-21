دمشق تحتضن احتفالات عيد الموسيقا بمشاركة فرق محلية وفرنسية

دمشق-سانا

احتضنت دمشق اليوم الأحد فعاليات عيد الموسيقا التي نظّمتها جمعية النهضة الفنية برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في سوريا، عبر برنامج متنوع شمل ثلاث أمسيات موسيقية قدّمت مزيجاً من الأنماط الشرقية والغربية، بمشاركة فرق سورية وفرنسية وجمهور واسع من محبي الموسيقا.

أمسية عالمية في دار الأوبرا

شهدت دار أوبرا دمشق أمسية قدّمها كورال المدرسة الفرنسية بقيادة حنين الحلبي وأوركسترا ديكسي لاند بقيادة المايسترو دلامة شهاب، حيث أدّى المشاركون أعمالاً باللغتين الإنكليزية والفرنسية وسط حضور رسمي ودبلوماسي لافت.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فافر أن سوريا تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً عريقاً تشكّل الموسيقا جزءاً أصيلاً منه، مشيراً إلى أن التبادل الثقافي يسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب، ولفت إلى أن الأمسية تجسّد هذه القيم من خلال مشاركة فنانين من خلفيات متنوعة في مواقع مختلفة من دمشق، معرباً عن سعادته بإحياء المناسبة بعد إعادة افتتاح السفارة الفرنسية.

من جهته، أوضح المايسترو دلامة شهاب أن فعاليات هذا العام تتضمن عروضاً مشتركة تجمع بين فرقتين موسيقيتين وطلاب المدرسة الفرنسية ومجموعة من المغنين الشباب، ضمن برنامج منوع يضم أغاني غربية وفرنسية، وأشار إلى أن عيد الموسيقا يرتبط تقليدياً بالعروض المفتوحة في الهواء الطلق، مبيناً أن جمعية النهضة والسفارة الفرنسية أعادتا إحياء هذه الفكرة في دمشق مع خطط لتوسيع الفعاليات إلى محافظات أخرى قريباً.

عروض شبابية وتراثية في فندق تاليسمان

وفي فندق تاليسمان، أقيمت أمسية شاركت فيها فرق بانيك باند وشال وفي، وقدّمت مقطوعات شرقية وغربية وأغاني سورية شبابية وتراثية احتفت بالموسيقا بوصفها لغة جامعة وبدمشق باعتبارها نقطة التقاء الحضارات.

وقال الفنان علي قدور: إن مشاركته تهدف إلى تقديم أعمال مستمدة من التراث الموسيقي السوري والتعريف بجوانبه أمام الجمهور، مشيراً إلى أن الحفل يضم فقرات تستلهم الموروث المحلي ضمن إطار الاحتفاء بالموسيقا كلغة ثقافية مشتركة.

أمسية شرقية في قصر العظم

وفي قصر العظم التاريخي، أقيمت أمسية غنائية شرقية أحيتها فرقة تروبويت بحضور شخصيات دبلوماسية وفنية وجمهور من محبي الموسيقا والطرب الأصيل.

وشكّلت الأمسية حالة فنية خاصة جمعت بين جماليات الموسيقا الشرقية وخصوصية المكان التراثي، حيث أضفت الأروقة والساحات التاريخية أبعاداً بصرية وثقافية عززت من تفاعل الجمهور مع العرض، وحوّلت القصر إلى عنصر جمالي مشارك في التجربة الفنية، بما يعكس حضور الذاكرة الثقافية السورية والعربية في فضاء موسيقي حي.



وفي تصريح لـ سانا، أوضحت لما أنطاكية من جمعية النهضة الفنية أن إقامة الفعاليات في المواقع التراثية تحمل رسالة ثقافية وحضارية مهمة، إذ تتيح للجمهور التفاعل مع الفنون ضمن فضاءات تاريخية عريقة.

وبيّنت أن اختيار قصر العظم جاء لما يمثله من قيمة معمارية وتاريخية تنسجم مع روح الموسيقا الشرقية، وتبرز دورها في الحفاظ على الموروث الفني السوري والعربي.

كما قدّمت الفنانة ليندا بيطار برفقة فرقتها الموسيقية باقة من الأغاني الشرقية والطربية، تضمنت أعمالاً للسيدة فيروز وداليدا رحمة وغيرهما، ولاقت استحساناً كبيراً من الحضور الذي تفاعل مع الأداء والأجواء التي جمعت بين عبق المكان وأصالة النغم.

يُعد عيد الموسيقا مناسبة عالمية انطلقت من فرنسا عام 1982 قبل أن تنتشر إلى عشرات الدول، حيث تُقام في الـ 21 من حزيران من كل عام عروض مفتوحة في الساحات والمسارح، لتعزيز حضور الموسيقا وإتاحتها أمام مختلف فئات الجمهور.

وتعكس الفعاليات التي شهدتها دمشق حرص سوريا على دعم الفنون وتعزيز التبادل الثقافي، مؤكدة أن الموسيقا تبقى لغة عالمية قادرة على جمع الشعوب وتوحيدها.