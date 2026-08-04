وزارة التربية توضح أسباب التوقف المؤقت لتطبيق نتائج امتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة ‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم أن التوقف المؤقت الذي شهده تطبيق إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة عقب صدور النتائج أمس الإثنين، نجم عن ضغط استثنائي وغير مسبوق على المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تمكنت من استعادة الخدمة تدريجياً بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات التقنية.
معدلات دخول قياسية
أوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الإلكترونية سجلت خلال الدقائق الأولى من إعلان النتائج أرقاماً غير مسبوقة في عدد الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات في الدقيقة الأولى نحو أربعة ملايين طلب، ووصل خلال الساعة الأولى إلى نحو 75 مليون طلب، فيما تجاوز العدد الإجمالي حتى الآن 251 مليون دخول أو محاولة دخول، وكان المسار الأكثر ضغطاً خدمة الاستعلام عن النتائج.
وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام فاقت المعدلات المسجلة في الأعوام السابقة، كما تجاوزت التقديرات التشغيلية الموضوعة لاستيعاب حركة المستخدمين، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على البنية التقنية للخدمة، وتسبب ببطء مؤقت وتعذر وصول بعض المستخدمين إلى النتائج.
معالجة المشكلة واتخاذ إجراءات عاجلة
وبينت الوزارة أن الخوادم والتجهيزات التقنية المستخدمة، حديثة ومجهزة وفق المعايير الفنية المطلوبة، إلا أن أي منظومة إلكترونية تمتلك قدرة استيعابية للطلبات المتزامنة، وقد تجاوز حجم الطلبات المفاجئ قدرة الشبكة والبنية التحتية في تلك اللحظات.
وأكدت أن الفرق الفنية والهندسية باشرت فور رصد الخلل، العمل على مدار الساعة لمعالجة المشكلة، واتخذت إجراءات تقنية عاجلة هدفت إلى تخفيف الضغط عن المنظومة، ما أسهم في استعادة الخدمة تدريجياً وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى النتائج.
تحديث التطبيق لتحسين الأداء
أشارت الوزارة إلى أنها أطلقت نسخة محدثة من تطبيق النتائج، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتوزيع الضغط على الخوادم، وتحسين سرعة الاستجابة والوصول إلى النتائج، بما يضمن استقرار الخدمة وكفاءتها خلال فترات الذروة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية لدورة عام 2026، وواجه عدد من المستخدمين مشكلات تقنية أدت إلى عدم الحصول على النتائج لصعوبة الدخول على التطبيق، ما دفع الوزارة إلى طرح نسخة جديدة لضمان سهولة الوصول إلى النتائج وتحسين أداء التطبيق.