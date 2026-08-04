وزارة التربية توضح أسباب التوقف المؤقت لتطبيق نتائج امتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة ‏

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التوقف المؤقت الذي شهده تطبيق إعلان ‏نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة عقب صدور النتائج أمس الإثنين، نجم ‏عن ضغط استثنائي وغير مسبوق على المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلى أن ‏الفرق الفنية تمكنت من استعادة الخدمة تدريجياً بعد تنفيذ سلسلة من ‏الإجراءات التقنية.‏

معدلات دخول قياسية

أوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏المنظومة الإلكترونية سجلت خلال الدقائق الأولى من إعلان النتائج أرقاماً ‏غير مسبوقة في عدد الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات في الدقيقة الأولى نحو ‏أربعة ملايين طلب، ووصل خلال الساعة الأولى إلى نحو 75 مليون طلب، ‏فيما تجاوز العدد الإجمالي حتى الآن 251 مليون دخول أو محاولة دخول، ‏وكان المسار الأكثر ضغطاً خدمة الاستعلام عن النتائج.‏

وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام فاقت المعدلات المسجلة في الأعوام السابقة، ‏كما تجاوزت التقديرات التشغيلية الموضوعة لاستيعاب حركة المستخدمين، ‏الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على البنية التقنية للخدمة، وتسبب ببطء ‏مؤقت وتعذر وصول بعض المستخدمين إلى النتائج.‏

معالجة المشكلة واتخاذ إجراءات عاجلة

وبينت الوزارة أن الخوادم والتجهيزات التقنية المستخدمة، حديثة ومجهزة وفق ‏المعايير الفنية المطلوبة، إلا أن أي منظومة إلكترونية تمتلك قدرة استيعابية ‏للطلبات المتزامنة، وقد تجاوز حجم الطلبات المفاجئ قدرة الشبكة والبنية ‏التحتية في تلك اللحظات.‏

وأكدت أن الفرق الفنية والهندسية باشرت فور رصد الخلل، العمل على مدار ‏الساعة لمعالجة المشكلة، واتخذت إجراءات تقنية عاجلة هدفت إلى تخفيف ‏الضغط عن المنظومة، ما أسهم في استعادة الخدمة تدريجياً وتمكين الطلاب ‏وأولياء الأمور من الوصول إلى النتائج.‏

تحديث التطبيق لتحسين الأداء

أشارت الوزارة إلى أنها أطلقت نسخة محدثة من تطبيق النتائج، بهدف رفع ‏كفاءة الأداء، وتوزيع الضغط على الخوادم، وتحسين سرعة الاستجابة ‏والوصول إلى النتائج، بما يضمن استقرار الخدمة وكفاءتها خلال فترات ‏الذروة.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس نتائج امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية ‏والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية لدورة عام 2026، وواجه عدد من ‏المستخدمين مشكلات تقنية أدت إلى عدم الحصول على النتائج لصعوبة ‏الدخول على التطبيق، ما دفع الوزارة إلى طرح نسخة جديدة لضمان سهولة ‌‏الوصول إلى النتائج وتحسين أداء التطبيق‎.‎