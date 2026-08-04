يبدأ غداً.. تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الشهادة الثانوية بفروعها كافة ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أن تقديم طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026، يبدأ يوم غد الأربعاء ويستمر حتى يوم السبت الموافق 8 آب الجاري.
وأوضحت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، وعلى العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين بعد استفادته من الاعتراض الأول (في المادتين)، مبينة أن التقديم سيكون في دوائر الامتحانات في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وبينت الوزارة أن رسم الاعتراض 120 ليرة سورية عن كل مادة، على أن يعاد للطالب مبلغ 70 ليرة سورية من الرسم في حال ثبوت صحة اعتراضه واستفادته.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت أمس الإثنين نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026.