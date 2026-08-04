يبدأ غداً.. تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الشهادة الثانوية بفروعها كافة ‏

دمشق-سانا ‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أن تقديم طلبات الاعتراض ‏على نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، ‏لدورة عام 2026، يبدأ يوم غد الأربعاء ويستمر حتى يوم السبت الموافق 8 ‏آب الجاري.‏

وأوضحت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات أنه يحق للطالب ‏الاعتراض على مادتين فقط، وعلى العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له ‏الاعتراض على مادتين إضافيتين بعد استفادته من الاعتراض الأول (في ‏المادتين)، مبينة أن التقديم سيكون في دوائر الامتحانات في مديريات التربية ‏والتعليم بالمحافظات.‏

وبينت الوزارة أن رسم الاعتراض 120 ليرة سورية عن كل مادة، على أن ‏يعاد للطالب مبلغ 70 ليرة سورية من الرسم في حال ثبوت صحة اعتراضه ‏واستفادته.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت أمس الإثنين نتائج امتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية ‏والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026.‏