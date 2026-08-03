وزارة التربية والتعليم تصدر نتائج الشهادة الثانوية ‏العامة بفروعها كافة لدورة 2026‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الإثنين ‏نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026‌‎‎ .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي ‏للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة ‏بفروعها كافة بلغ 341183 طالباً وطالبة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين في ‏الفرع العلمي بلغ 201369 طالباً وطالبة حيث بلغت ‏نسبة النجاح 65.3% للطلاب النظاميين، و47.5% ‏للطلاب الأحرار‎.‎

وبينت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين في الفرع ‏الأدبي بلغ 115046 طالباً وطالبة حيث بلغت نسبة نجاح ‏الطلاب النظاميين 68.2% والطلاب الأحرار 48.8‌‎%

وفي الثانوية الشرعية لفتت الوزارة إلى أن عدد الطلاب ‏المتقدمين بلغ 2697 طالباً وطالبة حيث بلغت نسبة نجاح ‏الطلاب النظاميين 69.3% أما في الثانوية المهنية ‏فبلغ عدد الطلاب المتقدمين 22128 بنسبة نجاح ‌‏39.4% للطلاب النظاميين‌‎.‎

وكانت اختتمت في الـ 25 من حزيران الماضي ‏امتحانات الشهادة الثانوية العامة ‏للفرع ‏الأدبي فيما ‏اختتمت للفرع العلمي في الـ 28 منه وفي ‏الـ 2 من تموز الماضي للثانوية الشرعية والمهنية ‏بفروعها كافة لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات ‏السورية‎.‎