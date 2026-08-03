وزارة التربية والتعليم تصدر نتائج الشهادة الثانوية ‏العامة بفروعها كافة لدورة 2026‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الإثنين نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026 .
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة بلغ 341183 طالباً وطالبة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 201369 طالباً وطالبة حيث بلغت نسبة النجاح 65.3% للطلاب النظاميين، و47.5% للطلاب الأحرار.
وبينت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين في الفرع الأدبي بلغ 115046 طالباً وطالبة حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 68.2% والطلاب الأحرار 48.8%
وفي الثانوية الشرعية لفتت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 2697 طالباً وطالبة حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 69.3% أما في الثانوية المهنية فبلغ عدد الطلاب المتقدمين 22128 بنسبة نجاح 39.4% للطلاب النظاميين.
وكانت اختتمت في الـ 25 من حزيران الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي فيما اختتمت للفرع العلمي في الـ 28 منه وفي الـ 2 من تموز الماضي للثانوية الشرعية والمهنية بفروعها كافة لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات السورية.