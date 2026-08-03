دمشق-سانا
أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين التطبيق الإلكتروني الرسمي والمعتمد لنتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التطبيق سيُفعَّل فور صدور النتائج، بما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم مباشرة عبر الهواتف الذكية.
تحميل التطبيق:
من موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: https://moed.gov.sy/services
أو عبر رابط التحميل المباشر: https://apk.edu-access.net/moed.exam_directorate.apk
ويأتي إطلاق التطبيق بعد أن كانت الوزارة قد حذّرت في الأول من آب الجاري من التعامل مع الروابط والتطبيقات غير الرسمية، مؤكدة أن الحصول على النتائج يجب أن يكون حصراً عبر المنصات والقنوات المعتمدة.
وزارة التربية والتعليم تطلق التطبيق الإلكتروني لنتائج الشهادة الثانوية العامة 2026
دمشق-سانا