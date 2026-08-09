التميز والإبداع تعلن الفرق المتأهلة لنهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت ‏

هيئة التميز والابداع scaled 1 860x573 1 التميز والإبداع تعلن الفرق المتأهلة لنهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت هيئة التميز والإبداع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء الفرق المتأهلة من مرحلة التجمعات ‏للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت (‏WRO Syria 2026‌‏)، إلى جانب التعليمات الخاصة بالمشاركة ‏وشروط الترشيح لنهائيات الروبوت العالمي (‏WRO 2026‌‏).‏

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يمكن للفرق المتأهلة الاطلاع على الوثائق المعتمدة من خلال الروابط ‏الآتية:‏

أسماء الفرق المتأهلة للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت:‏
https://tinyurl.com/robot-team2026‎
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التعليمات الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت:‏
https://tinyurl.com/Wro-sy-2026‎

شروط الترشيح لنهائيات الروبوت العالمي (‏WRO 2026‌‏):‏
https://tinyurl.com/Wro-2026

ودعت الهيئة جميع الفرق المشاركة إلى الاطلاع بدقة على الوثائق والتعليمات والالتزام بما ورد فيها، استعداداً للمنافسات ‏وضماناً لحسن سير النهائيات.‏

وكانت منافسات مرحلة التجمعات في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت (‏WRO 2026‌‏) اختُتمت بتجمع حمص، الذي نظمته ‏هيئة التميز والإبداع يومي الـ13 والـ14 من تموز الماضي، تحت الشعار العالمي “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، في المركز ‏الوطني للمتميزين، بمشاركة 57 فريقاً من محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب.‏

وتأتي التصفيات النهائية بمشاركة الفرق المتأهلة من مختلف التجمعات، لاستكمال المنافسة نحو تمثيل سوريا في البطولة ‏العالمية.

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