التميز والإبداع تعلن الفرق المتأهلة لنهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت ‏

دمشق-سانا
أعلنت هيئة التميز والإبداع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء الفرق المتأهلة من مرحلة التجمعات للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت (WRO Syria 2026)، إلى جانب التعليمات الخاصة بالمشاركة وشروط الترشيح لنهائيات الروبوت العالمي (WRO 2026).
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يمكن للفرق المتأهلة الاطلاع على الوثائق المعتمدة من خلال الروابط الآتية:
أسماء الفرق المتأهلة للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت:
https://tinyurl.com/robot-team2026
التعليمات الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت:
https://tinyurl.com/Wro-sy-2026
شروط الترشيح لنهائيات الروبوت العالمي (WRO 2026):
https://tinyurl.com/Wro-2026
ودعت الهيئة جميع الفرق المشاركة إلى الاطلاع بدقة على الوثائق والتعليمات والالتزام بما ورد فيها، استعداداً للمنافسات وضماناً لحسن سير النهائيات.
وكانت منافسات مرحلة التجمعات في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت (WRO 2026) اختُتمت بتجمع حمص، الذي نظمته هيئة التميز والإبداع يومي الـ13 والـ14 من تموز الماضي، تحت الشعار العالمي “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، في المركز الوطني للمتميزين، بمشاركة 57 فريقاً من محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب.
وتأتي التصفيات النهائية بمشاركة الفرق المتأهلة من مختلف التجمعات، لاستكمال المنافسة نحو تمثيل سوريا في البطولة العالمية.