بمشاركة سوريا.. انطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في السعودية

جدة-سانا

انطلقت في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي «‏INSO ‌‎2026‌‏»، بمشاركة سوريا ممثلة بفريقها الوطني، يرافقه مشرفون وباحثون من هيئة الطاقة الذرية السورية.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الطلاب سيخوضون اختبارات علمية مكثفة، بمشاركة 120 طالباً ‏ومختصاً يمثلون 19 دولة، وذلك بعد إتمام الفريق برنامجاً تأهيلياً استمر عدة أسابيع في مختبرات الهيئة، بالتعاون مع هيئة ‏التميز والإبداع.‏

وشمل البرنامج تدريبات متقدمة في الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع، بما يمكّن أعضاء ‏الفريق من التعامل مع الجوانب النظرية والعملية المعقدة للمسابقة، التي تقام برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏

وأوضحت الهيئة أن المشاركة تسهم في تعزيز حضور سوريا في المنصات العلمية الدولية، وإعداد جيل من الشباب يمتلك ‏المعارف المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي.‏

ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية تهدف إلى تعزيز ‏الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم على ابتكار حلول ‏توسع نطاق تطبيقاته.‏