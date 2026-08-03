بمشاركة سوريا.. انطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في السعودية

جدة-سانا
انطلقت في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي «INSO 2026»، بمشاركة سوريا ممثلة بفريقها الوطني، يرافقه مشرفون وباحثون من هيئة الطاقة الذرية السورية.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الطلاب سيخوضون اختبارات علمية مكثفة، بمشاركة 120 طالباً ومختصاً يمثلون 19 دولة، وذلك بعد إتمام الفريق برنامجاً تأهيلياً استمر عدة أسابيع في مختبرات الهيئة، بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع.
وشمل البرنامج تدريبات متقدمة في الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع، بما يمكّن أعضاء الفريق من التعامل مع الجوانب النظرية والعملية المعقدة للمسابقة، التي تقام برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت الهيئة أن المشاركة تسهم في تعزيز حضور سوريا في المنصات العلمية الدولية، وإعداد جيل من الشباب يمتلك المعارف المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي.
ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم على ابتكار حلول توسع نطاق تطبيقاته.