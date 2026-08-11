نقيب المحامين: الحكم بإعدام المجرم بشار الأسد وآخرين حدث تاريخي في القضاء السوري

دمشق-سانا‏

أكّد نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، اليوم الثلاثاء، أن إصدار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكم الإعدام بحق ‏المجرمين الفارين بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، والمجرم عاطف نجيب، يُعد حدثاً تاريخياً فارقاً في مسيرة القضاء السوري.‏

وقال الطويل، في تصريح لـ سانا: إن هذه الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة ليست وليدة لحظات غضب أو نزعة ‏انتقامية، بل تتويج شرعي وقانوني لصبر أمهات الشهداء والجرحى، وتخليد لأرواح ضحايا سنوات القهر والمعاناة التي طالت ملايين ‏السوريين.‏

وأضاف: “لن يكون في سوريا الجديدة أي منصب أو سلطة تعلو فوق صوت القانون والعدالة، والقضاء يسير في طريق أكثر استدامة ‏لجبر جراح الوطن وعدم تكرار مآسي الماضي ووضع حد نهائي لأي عبثٍ بمقدرات الشعب أو انتهاكٍ لحرماته.‏

ورأى نقيب المحامين أن تجريم رموز النظام البائد بارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب بحق الشعب السوري يؤذن بانطلاق مرحلة ‏جديدة تتأسس بالكامل على إعلاء سيادة القانون وإنفاذ العدالة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو مزاجية. ‏

وبين الطويل أن “هذه اللحظة، التي طالما حلم بها السوريون، تثبت أن دماء الضحايا لم تذهب هدراً، وأن القضاء المستقل قادر على رد ‏الاعتبار لمن سلبت حقوقهم.‏

وأوضح أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق استمعت إلى شهود العيان وأهالي الضحايا، ووثقت ملفات التعذيب في السجون والمناطق ‏المحاصرة، مما يجعل هذا الحكم تحصيناً للذاكرة الوطنية ضد أي محاولات للتزييف أو التبرير.‏

واختتم نقيب المحامين تصريحه بالقول: إن “هذا الحكم يُعدّ انتصاراً للحق العام، ورداً اعتبارياً لكل من آمن بعدالة القضاء السوري ‏الحر”، لافتاً إلى أن إصدار هذه الأحكام في العاصمة دمشق يحمل رسالة واضحة بأن سوريا دخلت عهداً جديداً يسود فيه القضاء العادل ‏الذي لا تخيفه الرتب ولا تحابيه السلطات.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، بعد استكمال مراحل التقاضي والاستماع إلى أطراف الدعوى ‏ومرافعاتهم وفق الإجراءات ‏القضائية، أصدرت اليوم الثلاثاء، أحكامها بإعدام رأس النظام البائد المجرم الهارب بشار الأسد، وعاطف نجيب، وبقية المتهمين ‏الهاربين: ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، ‏وطلال فارس العيسمي.‏