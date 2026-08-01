التربية: إنجاز عملية إدخال نتائج امتحانات الثانوية ‏تمهيداً لإعلانها هذا الأسبوع ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم السبت إنجاز عملية إدخال نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها لدورة عام 2026، تمهيداً لإصدار النتائج رسمياً هذا الأسبوع.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أنه يتم التحضير لإصدار النتائج رسمياً خلال هذا الأسبوع عبر التطبيق الخاص بالنتائج، مبينة أنه سيتم نشر رابط تحميل التطبيق على معرّفاتها الرسمية لاحقاً.
وانتهت في الـ 25 من حزيران الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي في جميع المحافظات السورية لدورة عام 2026، بينما اختتمت للفرع العلمي في الـ 28 منه، وفي الـ 2 من تموز الماضي للثانوية الشرعية والمهنية.