التربية: إنجاز عملية إدخال نتائج امتحانات الثانوية ‏تمهيداً لإعلانها هذا الأسبوع ‏

photo 2026 08 01 10 44 07 860x573 1 التربية: إنجاز عملية إدخال نتائج امتحانات الثانوية ‏تمهيداً لإعلانها هذا الأسبوع ‏

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم السبت إنجاز عملية ‏إدخال نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها لدورة ‏عام 2026، تمهيداً لإصدار النتائج رسمياً هذا الأسبوع‎.‎

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أنه يتم التحضير ‏لإصدار النتائج رسمياً خلال هذا الأسبوع عبر التطبيق الخاص ‏بالنتائج، مبينة أنه سيتم نشر رابط تحميل التطبيق على معرّفاتها ‏الرسمية لاحقاً‎.‎
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وانتهت في الـ 25 من حزيران الماضي امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة للفرع الأدبي في جميع المحافظات السورية لدورة عام ‌‏2026، بينما اختتمت للفرع العلمي في الـ 28 منه، وفي الـ 2 من ‏تموز الماضي للثانوية الشرعية والمهنية‎.‎

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