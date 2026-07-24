التعليم العالي: معاملة خريجي ماجستير الشبكات في الافتراضية كخريجي الكليات التطبيقية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أنه سيتم معاملة خريجي ماجستير الشبكات في الجامعة الافتراضية السورية معاملة خريجي الكليات التطبيقية في الجامعات الحكومية من حيث العمل.
وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن مجلس التعليم العالي وافق في جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025 – 2026 المنعقدة بتاريخ 14/6/2026 على تسوية الوضع الوظيفي لخريجي ماجستير الشبكات في الجامعة الافتراضية السورية، بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته.
وكان مجلس التعليم العالي عقد في الـ 14 من حزيران الماضي جلسته الدورية، لمناقشة نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.