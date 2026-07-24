التعليم العالي: معاملة خريجي ماجستير الشبكات في الافتراضية كخريجي الكليات التطبيقية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أنه سيتم معاملة خريجي ماجستير الشبكات في الجامعة الافتراضية ‏السورية معاملة خريجي الكليات التطبيقية في الجامعات الحكومية من حيث العمل.‏

وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن مجلس التعليم العالي وافق في جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025 – 2026 ‏المنعقدة بتاريخ 14/6/2026 على تسوية الوضع الوظيفي لخريجي ماجستير الشبكات في الجامعة الافتراضية السورية، ‏بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أحكام النظام الداخلي ‏لمجلس التعليم العالي وتعديلاته.

وكان مجلس التعليم العالي عقد في الـ 14 من حزيران الماضي جلسته الدورية، لمناقشة نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً ‏وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.‏