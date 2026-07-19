سوريا تحرز ميدالية برونزية في أولمبياد الأحياء الدولي 2026 المقام في ليتوانيا

دمشق-سانا

أحرز الفريق الوطني السوري باختصاص علم الأحياء ميدالية برونزية عن طريق الطالب زين عازر الزهر من محافظة دمشق، ضمن اختبارات أولمبياد الأحياء الدولي السابع والثلاثين (IBO 2026)، الذي استضافته جمهورية ليتوانيا خلال الفترة من 12 إلى 19 تموز الجاري.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع عبر صفحتها على الفيسبوك، أمس السبت، أن المنافسات التي تقام بمشاركة نخبة من الطلاب المتميزين من أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، تتضمن اختبارات نظرية وعملية في اختصاص علم الأحياء، ضمن منافسات علمية متقدمة تقيس معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية في هذا الاختصاص.

يذكر أن الطلاب السوريين المشاركين في الأولمبياد هم: زين عازر الزهر (دمشق)، ويوسف محاميد (حماة)، ونصر الأخرس (اللاذقية)، وغنى عواد (السويداء).

وكانت الهيئة قد أعلنت في الـ10 من أيار الماضي تشكيل الفريق الوطني السوري المشارك في أولمبياد علم الأحياء العالمي (IBO 2026)، في ليتوانيا، وذلك عقب سلسلة من الاختبارات العلمية التخصصية التي أظهرت مستوى متقدماً من التميّز والجاهزية لدى الطلاب المتنافسين.