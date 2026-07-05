وزير التربية: نتوجه لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة

دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن توجه الوزارة لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة، في عدد من الاختصاصات النوعية، يأتي في إطار التكامل بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لخدمة قطاع التعليم.
وأوضح الوزير تركو في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بكفاءة الكادر التدريسي، بما يسهم في معالجة النقص الكمي والنوعي في الملاكات التعليمية، وتأمين احتياجات المؤسسات التربوية من الكفاءات المؤهلة.
وأشار وزير التربية إلى حرص الوزارة على استقطاب الطاقات الشابة، وتقدير التفوق الأكاديمي، من خلال تعيين أوائل خريجي الجامعات في الاختصاصات المطلوبة، بهدف رفد المؤسسات التعليمية بخبرات قادرة على تعزيز جودة العملية التعليمية، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع.
وبيّن الوزير تركو أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قائمة أسماء الخريجين الأوائل، والاختصاصات المطلوبة، عبر الموقع الرسمي للوزارة ومعرّفاتها الرسمية، ليتسنى للمعنيين استكمال أوراقهم الثبوتية وتقديمها إلى مديريات التربية والتعليم المختصة، تمهيداً للبدء بإجراءات المقابلات الشفهية، واستكمال إجراءات التعيين.
وكان مجلس التعليم العالي أقر في الـ 27 من حزيران الماضي، إضافة بند جديد إلى الأسس المعتمدة في تنفيذ قراراته المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ممن انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم في الثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة “معيد”، وفقاً للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1-3-2026.