وزير التربية: نتوجه لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة

دمشق-سانا‏

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن توجه الوزارة لتعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة، في ‏عدد من الاختصاصات النوعية، يأتي في إطار التكامل بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد ‏الكفاءات الوطنية وتأهيلها لخدمة قطاع التعليم.‏

وأوضح الوزير تركو في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير ‏المنظومة التعليمية والارتقاء بكفاءة الكادر التدريسي، بما يسهم في معالجة النقص الكمي والنوعي في الملاكات التعليمية، ‏وتأمين احتياجات المؤسسات التربوية من الكفاءات المؤهلة.‏

وأشار وزير التربية إلى حرص الوزارة على استقطاب الطاقات الشابة، وتقدير التفوق الأكاديمي، من خلال تعيين أوائل ‏خريجي الجامعات في الاختصاصات المطلوبة، بهدف رفد المؤسسات التعليمية بخبرات قادرة على تعزيز جودة العملية ‏التعليمية، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع.‏

وبيّن الوزير تركو أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قائمة أسماء الخريجين الأوائل، والاختصاصات المطلوبة، ‏عبر الموقع الرسمي للوزارة ومعرّفاتها الرسمية، ليتسنى للمعنيين استكمال أوراقهم الثبوتية وتقديمها إلى مديريات التربية ‏والتعليم المختصة، تمهيداً للبدء بإجراءات المقابلات الشفهية، واستكمال إجراءات التعيين.‏

وكان مجلس التعليم العالي أقر في الـ 27 من حزيران الماضي، إضافة بند جديد إلى الأسس المعتمدة في تنفيذ قراراته ‏المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ممن انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم في ‏الثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة “معيد”، وفقاً للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1-3-2026.‏