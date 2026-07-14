تمديد فترة إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر لخريجي الطب حتى 19 تموز

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة عن تمديد فترة إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الـ 19 من تموز الجاري.



وأوضحت وزارة التعليم العالي عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الطلبات قيد المعالجة ويجري العمل عليها بشكل مستمر، مؤكدةً أن إجراءات هذه الطلبات لن تنتهي بانتهاء مدة إنشاء الحسابات الجديدة، ما يتيح للمتقدمين استكمال معاملاتهم دون تأثر بالموعد المحدد.



يذكر أن وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا، في الـ 8 من الشهر الجاري عن تمديد فترة إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الـ 14 من تموز الجاري.