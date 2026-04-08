وزير التعليم العالي: التعليم الطبي والبحث العلمي أساس بناء نظام صحي أكثر كفاءة

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، أن بناء منظومة صحية متقدمة يبدأ من تعليمٍ طبي رصين، وبحثٍ علمي مسؤول، وكوادر مؤهلة تحمل رسالة العلم والإنسان معاً.

وقال الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الصحة العالمي: إن المشافي التعليمية في الجامعات السورية، ليست مجرد مؤسسات خدمية، بل هي بيئات علمية متكاملة تُصاغ فيها الخبرة الطبية، وتُبنى فيها قدرات أطبائنا، بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الوطن.

وشدد الوزير الحلبي على أن الوزارة مستمرة في دعم التعليم الطبي وتطوير البحث العلمي التطبيقي، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأوثق نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

ووجه الوزير الحلبي بهذه المناسبة تحية تقدير إلى جميع الكوادر الطبية والتعليمية والبحثية، الذين يجمعون بين رسالة التعليم وأمانة المهنة، ويشكلون حجر الأساس في تطوير القطاع الصحي وتعزيز صموده.

ويُحتفل في السابع من نيسان من كل عام بيوم الصحة العالمي، ويأتي احتفال عام 2026 تحت شعار: “معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم”، تأكيداً

على دور المعرفة العلمية في تعزيز الصحة العامة.

وبهذه المناسبة، تُطلق في العالم حملة تمتد على مدار عام كامل، تهدف إلى إبراز أهمية التعاون العلمي في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، والحفاظ على سلامة كوكب الأرض.