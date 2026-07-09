وزارة التربية تعتمد برنامجاً وطنياً للأنشطة المدرسية الصيفية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، قراراً باعتماد برنامج وطني للأنشطة المدرسية الصيفية في المدارس الحكومية، بهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم.

وبينت الوزارة، أن القرار جاء انطلاقاً من رسالتها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعزيز التعليم المستمر، وتوسيع دور المدرسة بوصفها حاضنة تعليمية وثقافية ومجتمعية.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والأدبية، والمسابقات العلمية والثقافية والفنية، والأنشطة الرياضية والكشفية، إضافة إلى الأنشطة الفنية والموسيقية والمسرحية، وبرامج القراءة والمطالعة والابتكار والبحث العلمي.

كما يضم البرنامج رحلات تعليمية وترفيهية وزيارات ميدانية إلى المواقع العلمية والثقافية والأثرية والبيئية، إلى جانب برامج العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وأي أنشطة تربوية أخرى تحقق أهداف البرنامج وتحظى بموافقة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن مديرية الأنشطة والحماية في الوزارة، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات وتحت إشراف مديري التربية والتعليم، تتولى إعداد الخطة التنفيذية السنوية للأنشطة المدرسية الصيفية، واعتماد برامجها والإشراف على تنفيذها وتقييم مخرجاتها، بما يضمن تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.

توفير البيئة التنظيمية لتنفيذ الأنشطة

وألزمت الوزارة وفق القرار مديريات التربية والتعليم بتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، وتشجيع مشاركة الطلبة والمعلمين والمتطوعين والجهات المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة العامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في الأنشطة المدرسية الصيفية ستكون اختيارية، على أن تمنح الوزارة الطلبة المشاركين شهادات مشاركة أو تميز وفق الضوابط المعتمدة، مع إمكانية تكريم المبادرات والبرامج المتميزة التي تحقق أثراً تربوياً إيجابياً.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستصدر لاحقاً التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام القرار، بما يتضمن آليات تنظيم الأنشطة، ومعايير تنفيذها، وضوابط السلامة، وأسس المتابعة والتقييم.