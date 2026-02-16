ورشة عمل حول تطوير مادة التربية الرياضية في المناهج التعليمية

دمشق-سانا

نظمت مديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الإثنين، ورشة عمل تخصصية، حول تطوير مهارات مادة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية للفئتين (أ – ب)، وذلك لتعزيز المهارات التعليمية، بمشاركة موجهي المادة من مديريات التربية في دمشق وريف دمشق والقنيطرة.

وركز المشاركون، خلال الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، على عدة محاور، أبرزها: خطة الوزارة في بناء ملاعب في كل مدرسة حسب المساحة المتاحة، والتحديات التي تعترض تطبيق منهاج التربية الرياضية وسبل معالجتها، ومراجعة الدليل الإرشادي لمهارات المادة وتحديثه.

وعرض رئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في وزارة التربية والتعليم عبد ‏المنعم حورية خلال الورشة، اللائحة التوجيهية ودليل المعلم ودفتر التحضير، إضافة إلى آليات تقويم وتقييم دروس التربية الرياضية، في ظل نقص الأدوات، وتنظيم دفتر الدرجات وسجل المحصلات لجميع المراحل التعليمية.

يُشار إلى أن دور مديرية الإشراف التربوي، يتركز على متابعة عمل المدرسين ومديري المدارس، وضمان جودة المخرجات التعليمية من خلال جولات إشرافية وورش عمل.