ورشة عمل حول تطوير مادة التربية الرياضية في المناهج التعليمية

photo 1 2026 02 16 18 35 30 ورشة عمل حول تطوير مادة التربية الرياضية في المناهج التعليمية

دمشق-سانا

نظمت مديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الإثنين، ورشة عمل تخصصية، حول تطوير مهارات مادة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية للفئتين (أ – ب)، وذلك لتعزيز المهارات التعليمية، بمشاركة موجهي المادة من مديريات التربية في دمشق وريف دمشق والقنيطرة.

photo 2 2026 02 16 18 35 30 ورشة عمل حول تطوير مادة التربية الرياضية في المناهج التعليمية

وركز المشاركون، خلال الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، على عدة محاور، أبرزها: خطة الوزارة في بناء ملاعب في كل مدرسة حسب المساحة المتاحة، والتحديات التي تعترض تطبيق منهاج التربية الرياضية وسبل معالجتها، ومراجعة الدليل الإرشادي لمهارات المادة وتحديثه.

photo 3 2026 02 16 18 35 30 ورشة عمل حول تطوير مادة التربية الرياضية في المناهج التعليمية

وعرض رئيس دائرة التوجيه الاختصاصي في وزارة التربية والتعليم عبد ‏المنعم حورية خلال الورشة، اللائحة التوجيهية ودليل المعلم ودفتر التحضير، إضافة إلى آليات تقويم وتقييم دروس التربية الرياضية، في ظل نقص الأدوات، وتنظيم دفتر الدرجات وسجل المحصلات لجميع المراحل التعليمية.

يُشار إلى أن دور مديرية الإشراف التربوي، يتركز على متابعة عمل المدرسين ومديري المدارس، وضمان جودة المخرجات التعليمية من خلال جولات إشرافية وورش عمل.

حمص تستضيف مقابلات اختيار مشرفين تربويين واختصاصيين من مختلف المحافظات
اتحاد الطلبة: “استمارة” إلكترونية للتعرف على مستلزمات الطلبة الدارسين في ‏جامعات ومعاهد محافظة حلب
مؤتمر طبي في جامعة حمص بالتَّعاون بين كليَّة الطِّب البشري ومنظمة ميد غلوبال العالمية
مباحثات سورية تركية لترميم 59 مدرسة وتجهيزها مع بدء العام الدراسي الجديد
وزير التعليم العالي يبحث مع وفد من جامعة الأندلس الخاصة واقع التعليم العالي الخاص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك