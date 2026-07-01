إعلان أسماء المتقدمين وموعد الامتحان النظري لمسابقة ‏وزارة التربية والتعليم السورية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية قوائم أسماء المتقدمين المقبولين لخوض الامتحان النظري الخاص بمسابقتها المعلن عنها لعدد من الاختصاصات الإدارية، وذلك ضمن إجراءات استكمال التعيين والتعاقد، وفق الأسس والمعايير المحددة.
وبينت الوزارة، على صفحتها الرسمية على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الاختصاصات المشمولة بالامتحان تتضمن رئيس دائرة التنمية الإدارية، ومشرف مجمع تربوي، ومساعداً إدارياً أول (أعمال إدارية ومكتبية).
وأوضحت الوزارة أن الامتحان النظري سيجرى يوم الأربعاء القادم الواقع في الثامن من تموز 2026، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك في المراكز الامتحانية المحددة ضمن القوائم المنشورة.
وأكدت الوزارة أن الانتقال إلى مرحلة المقابلة الشفهية يقتصر على المتقدمين الذين يجتازون الامتحان النظري بنجاح، حيث سيتم استدعاء الناجحين حصراً بعد صدور النتائج الرسمية.
قياس الجدارات المعرفية والإدارية
ولفتت الوزارة إلى أن الاختبار الكتابي (النظري)، يتضمن ستين سؤالاً بدرجة إجمالية قدرها ستون علامة، ولمدة ستين دقيقة، مشيرة إلى أن الأسئلة أُعدت وفق المستويات المعرفية العليا “هرم بلوم المعرفي”، بما يشمل مهارات التحليل والتركيب والتقييم والإبداع.
وأضافت الوزارة: إن المقابلة الشخصية ستتناول الجدارات الإدارية المرتبطة باتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الإدارية، إلى جانب الجدارات السلوكية المتعلقة بالتواصل الفعال والعمل ضمن فريق وحل المشكلات، فضلاً عن الجدارات التقنية الخاصة باستخدام البرامج المتخصصة وبرامج ”إكسل” و”ويندوز”، مبينة أن علامة المقابلة الشخصية تبلغ أربعين درجة موزعة بين الجدارات الثلاث، مؤكدةً أن النجاح والتأهل للتعاقد يتطلبان النجاح في كل من الاختبار الكتابي والمقابلة الشخصية معاً، ولا يكتفى بالنجاح في أحدهما فقط.
تركيز على طبيعة الشاغر
وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار الكتابي سيركز بصورة أساسية على طبيعة الشاغر المتقدم إليه، إضافة إلى الاختصاص الأكاديمي للمتقدم، وبعض المحاور المتعلقة بالمهارات الإدارية، والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ومدونة السلوك الوظيفي.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على قوائم الأسماء والمراكز الامتحانية إلى مراجعة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أعلنت في الـ7 من حزيران الماضي، عن توفر شواغر وظيفية ضمن اختصاصات رئيس دائرة التنمية الإدارية، ومشرف مجمع تربوي، ومساعد إداري أول (أعمال إدارية ومكتبية) في جميع المحافظات السورية.