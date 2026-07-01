إعلان أسماء المتقدمين وموعد الامتحان النظري لمسابقة ‏وزارة التربية والتعليم السورية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية قوائم أسماء المتقدمين ‏المقبولين لخوض الامتحان النظري الخاص بمسابقتها المعلن ‏عنها لعدد من الاختصاصات الإدارية، وذلك ضمن إجراءات ‏استكمال التعيين والتعاقد، وفق الأسس والمعايير المحددة‎.‎

وبينت الوزارة، على صفحتها الرسمية على التلغرام، اليوم ‏الأربعاء، أن الاختصاصات المشمولة بالامتحان تتضمن رئيس ‏دائرة التنمية الإدارية، ومشرف مجمع تربوي، ومساعداً إدارياً ‏أول (أعمال إدارية ومكتبية).‏

وأوضحت الوزارة أن الامتحان النظري سيجرى يوم الأربعاء ‏القادم الواقع في الثامن من تموز 2026، عند الساعة الحادية ‏عشرة صباحاً، وذلك في المراكز الامتحانية المحددة ضمن ‏القوائم المنشورة‎.‎

وأكدت الوزارة أن الانتقال إلى مرحلة المقابلة الشفهية يقتصر ‏على المتقدمين الذين يجتازون الامتحان النظري بنجاح، حيث ‏سيتم استدعاء الناجحين حصراً بعد صدور النتائج الرسمية‎.‎

قياس الجدارات المعرفية والإدارية

ولفتت الوزارة إلى أن الاختبار الكتابي (النظري)، يتضمن ستين ‏سؤالاً بدرجة إجمالية قدرها ستون علامة، ولمدة ستين دقيقة، ‏مشيرة إلى أن الأسئلة أُعدت وفق المستويات المعرفية العليا “‏هرم بلوم المعرفي”، بما يشمل مهارات التحليل والتركيب ‏والتقييم والإبداع‎.‎

وأضافت الوزارة: إن المقابلة الشخصية ستتناول الجدارات ‏الإدارية المرتبطة باتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والقيادة ‏الإدارية، إلى جانب الجدارات السلوكية المتعلقة بالتواصل ‏الفعال والعمل ضمن فريق وحل المشكلات، فضلاً عن ‏الجدارات التقنية الخاصة باستخدام البرامج المتخصصة وبرامج ‌”إكسل” و”ويندوز”، مبينة أن علامة المقابلة الشخصية تبلغ ‏أربعين درجة موزعة بين الجدارات الثلاث، مؤكدةً أن النجاح ‏والتأهل للتعاقد يتطلبان النجاح في كل من الاختبار الكتابي ‏والمقابلة الشخصية معاً، ولا يكتفى بالنجاح في أحدهما فقط‎.‎

تركيز على طبيعة الشاغر‎

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار الكتابي سيركز بصورة ‏أساسية على طبيعة الشاغر المتقدم إليه، إضافة إلى الاختصاص ‏الأكاديمي للمتقدم، وبعض المحاور المتعلقة بالمهارات الإدارية، ‏والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ‏ومدونة السلوك الوظيفي‎.‎

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على قوائم الأسماء والمراكز ‏الامتحانية إلى مراجعة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك‎.

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التربية ‏والتعليم أعلنت في الـ7 من حزيران الماضي، عن توفر شواغر ‏وظيفية ضمن اختصاصات رئيس دائرة التنمية الإدارية، ‏ومشرف مجمع تربوي، ومساعد إداري أول (أعمال إدارية ‏ومكتبية) في جميع المحافظات السورية‎.‎