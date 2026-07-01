وزير التعليم العالي: تعزيز استقلالية الجامعات السورية يرسخ دورها ‏كمؤسسات أكاديمية

‏دمشق-سانا

‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة ‏تمضي بخطوات مدروسة نحو تعزيز استقلالية الجامعات السورية، ‏انطلاقاً من قناعة بأن بناء جامعات قوية يبدأ بمنحها الثقة والصلاحيات ‏التي تمكنها من أداء رسالتها بكفاءة واقتدار، بما يرسخ دورها كمؤسسات ‏أكاديمية قادرة على صناعة القرار وتطوير برامجها والاستجابة ‏لمتطلبات الطلبة والمجتمع‎.‎

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‏وقال الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الأربعاء: “وجهتُ ‏باعتماد مسار متكامل لتوسيع الصلاحيات الإدارية والأكاديمية والمالية ‏الممنوحة للجامعات، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة شؤونها، ويعزز ‏قدرتها على التخطيط والتطوير، ورفع جودة التعليم والبحث العلمي، مع ‏الحفاظ على وحدة السياسات الوطنية للتعليم العالي والحوكمة الرشيدة‎”.‏

‏وأوضح الوزيرالحلبي أن استقلالية الجامعات ليست غاية بحد ذاتها، بل ‏هي وسيلة لبناء مؤسسات جامعية أكثر فاعلية وتنافسية، وأكثر قدرة على ‏الابتكار وصناعة المعرفة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ‏ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تنسجم مع رؤية سوريا ‏الجديدة وطموحاتها في بناء تعليم عالٍ حديث ومتقدم‎.‎

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وتتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 9 جامعات حكومية، ‏و39 جامعة خاصة مرخصة، وتخضع لمعايير الجودة والاعتماد التي ‏تضعها الوزارة، إضافة إلى وجود 9 معاهد عليا حكومية متخصصة في ‏مجالات البحث العلمي والتطبيقي، كما تعد استقلالية الجامعات ركيزة ‏أساسية لتمكين المؤسسات الأكاديمية من إدارة شؤونها العلمية، ‏والإدارية، والمالية، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة‌‎.