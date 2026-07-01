وزير التعليم العالي: تعزيز استقلالية الجامعات السورية يرسخ دورها ‏كمؤسسات أكاديمية

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة تمضي بخطوات مدروسة نحو تعزيز استقلالية الجامعات السورية، انطلاقاً من قناعة بأن بناء جامعات قوية يبدأ بمنحها الثقة والصلاحيات التي تمكنها من أداء رسالتها بكفاءة واقتدار، بما يرسخ دورها كمؤسسات أكاديمية قادرة على صناعة القرار وتطوير برامجها والاستجابة لمتطلبات الطلبة والمجتمع.
وقال الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الأربعاء: “وجهتُ باعتماد مسار متكامل لتوسيع الصلاحيات الإدارية والأكاديمية والمالية الممنوحة للجامعات، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة شؤونها، ويعزز قدرتها على التخطيط والتطوير، ورفع جودة التعليم والبحث العلمي، مع الحفاظ على وحدة السياسات الوطنية للتعليم العالي والحوكمة الرشيدة”.
وأوضح الوزيرالحلبي أن استقلالية الجامعات ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء مؤسسات جامعية أكثر فاعلية وتنافسية، وأكثر قدرة على الابتكار وصناعة المعرفة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تنسجم مع رؤية سوريا الجديدة وطموحاتها في بناء تعليم عالٍ حديث ومتقدم.
وتتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 9 جامعات حكومية، و39 جامعة خاصة مرخصة، وتخضع لمعايير الجودة والاعتماد التي تضعها الوزارة، إضافة إلى وجود 9 معاهد عليا حكومية متخصصة في مجالات البحث العلمي والتطبيقي، كما تعد استقلالية الجامعات ركيزة أساسية لتمكين المؤسسات الأكاديمية من إدارة شؤونها العلمية، والإدارية، والمالية، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.