التعليم العالي والصحة تطلقان استبيانات تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين

11 1 التعليم العالي والصحة تطلقان استبيانات تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين

‌‏دمشق-سانا

‌‏أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، استبيانات لجمع المعلومات حول رغبات تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب، والأطباء المقبولين في برامج الاختصاص (نظام الإقامة) في مشافي وزارة الصحة، باستثناء المقبولين بنتيجة المفاضلة الموحدة للعام الدراسي 2025-2026.

‏وأوضحت الوزارتان في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن التسجيل يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 8 من تموز 2026، داعيةً الراغبين بتغيير اختصاصهم إلى تعبئة الاستبيانات، عبر الروابط الإلكترونية المخصصة.

‏وأشارت الوزارتان، إلى أنه يمكن لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب التقدم عبر استبيان وزارة التعليم العالي عبر الرابط.

فيما يتقدم الأطباء المقبولون في برامج الاختصاص في مشافي وزارة الصحة عبر استبيان وزارة الصحة عبر الرابط.

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