وزير التعليم: تمديد تسجيل المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا حتى الـ30 من تموز القادم

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد، تمديد فترة التسجيل للمقبولين في مفاضلات الدراسات العليا الطبية وغير الطبية للعام الدراسي 2025-2026، حتى 30-7-2026، وذلك لضمان استكمال إجراءات التسجيل لجميع الطلبة المقبولين، ومراعاةً للظروف والإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز وثائقهم.

وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن التمديد يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع الطلبة المقبولين، لاستكمال إجراءات تسجيلهم دون أن يفقد أي منهم حقه في الالتحاق بالدراسة، وبما يضمن انتظام العملية الأكاديمية وفق الأصول.

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تواصل متابعة جميع الملفات المرتبطة بالدراسات العليا، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات، بما يحفظ حقوقهم، ويضمن استقرار العملية التعليمية وحسن سيرها.

وبدأ التسجيل للاختصاصات الطبية في الـ19 من أيار الماضي وحتى يوم الثلاثاء الـ30 من حزيران الجاري، وذلك في إطار استكمال إجراءات التسجيل والاعتراضات الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة للدراسات العليا للعام الدراسي 2025–2026.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التاسع من نيسان الماضي، نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2025-2026.