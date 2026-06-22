مجلس مفوضي هيئة الجودة والاعتمادية يناقش تطوير منظومة ‏ضمان الجودة والسياسات الأكاديمية‎ ‎

دمشق-سانا‏

ناقش اجتماع مجلس مفوضي الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية ‏الأول لعام 2026، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏السوري مروان الحلبي اليوم الإثنين، عدداً من الموضوعات ‏التنظيمية والإدارية، وتطوير منظومة ضمان الجودة والسياسات ‏الأكاديمية في التعليم العالي‎.‎

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، بمشاركة رئيس ‏الهيئة الدكتور عمر حمادة وأعضاء المجلس، دراسة طلبات ‏الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المؤسسات التعليمية، وتعديل ‏قرارات العقوبات الامتحانية، بهدف تقييم مدى ملاءمته للواقع ‏العملي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات ضبط المخالفات ‏الامتحانية‎.‎

وبحث الاجتماع أيضاً تعديل النظام المالي للهيئة، لينسجم مع ‏التطورات الواقعية في عمل الهيئة، واعتماد مشروع موازنة ‏الهيئة للعام 2026، وتشكيل وحدات ومراكز ضمان الجودة في ‏الجامعات الحكومية والخاصة السورية، وتفعيل دورها وفق ‏نموذج وطني موحد، واشتراط الحصول على الاعتماد الداخلي ‏قبل الاعتماد الخارجي، واعتماد الهيئة كجهة تنسيق وحيدة ‏للاعتماد الخارجي‎.‎

واستعرض المجتمعون واقع جامعات حماة وطرطوس ‏والصعوبات المتعلقة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، ونقص ‏أعضاء الهيئة التدريسية، ودراسة طلب الاعتماد الأكاديمي ‏الداخلي المقدم من معهد جلجامش للتدريب، وطلب الاعتماد ‏الداخلي لكلية الصيدلة في جامعة دمشق، وتقديم طلب لعضوية ‏الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي‎.‎

دورات تأهيل الكوادر للجودة

وأكد الوزير الحلبي على دور الهيئة في المرحلة المقبلة، ‏وضرورة تفعيل مكاتب الجودة والاعتمادية لدى الجامعات ‏الخاصة، وإقامة دورات تأهيل الكوادر للجودة والاعتمادية في ‏الجامعات‎.‎

وأشار الوزير الحلبي إلى ضرورة إعداد الهيئة لاستراتيجيتها ‏وهيكليتها، وتطوير المناهج وتحديد المبدأ العام الذي تعتمده ‏الهيئة في تطويرها، لتطبيقه على جميع الجامعات، وإمكانية ‏الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال‎.‎

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي ‏أحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم في التعليم ‏العالي، وتهدف إلى تقييم جودة أداء الطلاب والبرامج ‏والمؤسسات التعليمية، ووضع معايير واضحة للاعتراف ‏بالشهادات الأجنبية، لتعزيز التنافسية ورفع مستوى التعليم العالي‎.‎