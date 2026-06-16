وزير التعليم العالي: قبول أوائل خريجي المعاهد التقانية ‏النسيجية بالكليات الموافقة لاختصاصاتهم

دمشق -سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي وافق على قبول أوائل خريجي المعهد التقاني للصناعات النسيجية، والمعهد التقاني للصناعات التطبيقية اختصاص كيمياء/ النسيج، في الكليات المقابلة والموافقة لهذا الاختصاص.
وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين إلى أن هذا القرار اتخذ خلال جلسة مجلس التعليم العالي الخامسة لهذا العام والتي عقدت أمس الأحد.
وكان مجلس التعليم العالي وافق أمس على إحداث وافتتاح برنامج السياحة والضيافة وفق نظام التعليم المفتوح اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027.