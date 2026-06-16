وزير التعليم العالي: قبول أوائل خريجي المعاهد التقانية ‏النسيجية بالكليات الموافقة لاختصاصاتهم

دمشق -سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان ‏الحلبي أن مجلس التعليم العالي وافق على قبول أوائل ‏خريجي المعهد التقاني للصناعات النسيجية، والمعهد ‏التقاني للصناعات التطبيقية اختصاص كيمياء/ النسيج، ‏في الكليات المقابلة والموافقة لهذا الاختصاص‎.‎

وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ‏اليوم الإثنين إلى أن هذا القرار اتخذ خلال جلسة مجلس ‏التعليم العالي الخامسة لهذا العام والتي عقدت أمس الأحد‎.‎

وكان مجلس التعليم العالي وافق أمس على إحداث ‏وافتتاح برنامج السياحة والضيافة وفق نظام التعليم ‏المفتوح اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027‌‎.‎