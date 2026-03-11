ورشة عمل في جامعة حمص للتعريف بعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

حمص-سانا

نظّم فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص، بالتعاون مع جامعة حمص اليوم الأربعاء، ورشة عمل للتعريف بآليات عمل الهيئة وصلاحيات الرقابة الداخلية ضمن المؤسسات التعليمية، وتعزيز التنسيق في القضايا المرتبطة بالعملين الإداري والأكاديمي، وذلك في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة.

وتضمنت الورشة جلسة تعريفية بعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وآليات التحقيق في القضايا، إضافة إلى عرض أبرز الملاحظات التي يتم الوقوف عليها خلال الجولات الرقابية، ولا سيما المرتبطة بسير العملية الامتحانية في الجامعة.

وأوضح رئيس فرع الهيئة بحمص عبد الفتاح أحمد عطار في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تشكل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الثقة والتكامل بين المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ترسيخ الشفافية والنزاهة وصون المال العام من خلال شراكة عمل متكاملة مع الإدارات المختلفة.

وبيّن عطار أن دور الهيئة لا يقتصر على كشف الأخطاء، بل يهدف أيضاً إلى دعم الإدارات وتطوير أدائها، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة وتحقيق المصلحة العامة.

من جهته أكد رئيس جامعة حمص طارق حسام الدين أن الورشة تضمنت حواراً مفتوحاً تناول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل الإداري والأكاديمي في الجامعة، وسبل الاستفادة من دور الهيئة في تطوير الأداء الإداري ومعالجة مكامن الخلل قبل وقوعها، وأشار إلى أن الحوار أتاح التعرف على آليات عمل الهيئة والإجراءات الجديدة المعتمدة في عملها، بما يعزز التعاون بين الجانبين.

بدورها، أوضحت رئيسة القسم المسؤول عن متابعة عمل الجامعة في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص لينا وزير، أن الاجتماع أسهم في تقريب وجهات النظر والتعريف بعمل المفتشين وصلاحياتهم، إضافة إلى تعزيز التواصل المباشر مع الكوادر الإدارية في الجامعة.

حضر الورشة رئيس جامعة حمص ونوابه، وعدد من المديرين المعنيين في الجامعة، وأعضاء فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص، والمراقب العام لمؤسسات التعليم العالي في حمص الدكتور رامز الشيخ فتوح.

وتعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية على متابعة الأداء الإداري والمالي في المؤسسات العامة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام، من خلال الجولات الرقابية والدراسات والتقارير التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي.