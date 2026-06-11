مباحثات سورية يمنية لإعداد مذكرة تفاهم وتبادل المنح الطلابية بين وزارتي التعليم

دمشق-سانا



بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة اليمنية بدمشق محمد عزّي بعكر، تقديم منح دراسية للطلاب اليمنيين، والتبادل الأكاديمي، ووضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي في البلدين للتعاون في هذا المجال.

وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، إلى أنه تم فتح باب التراخيص لإحداث جامعات خاصة، وإطلاق برامج علمية جديدة، ورفع نسبة قبول الطلبة العرب والأجانب في الجامعات السورية إلى 10 بالمئة، وهو ما يفسح المجال أمام الطلبة اليمنيين للدراسة في سوريا، مؤكداً أن البيئة السورية جاذبة للاستثمار في التعليم العالي، معرباً عن استعداد الوزارة لتوقيع مذكرة التفاهم التي يتم إعدادها، ومؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في كل المجالات العلمية والثقافية.



من جانبه أشاد بعكر، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتقارب بين الشعبين، لافتاً إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لبرنامج تنفيذي لتبادل المنح الدراسية، والكوادر الأكاديمية، والبحث العلمي، وفي مجال التعليم العالي وتعزيز فرصه أمام الطلبة في البلدين.



وأشار بعكر إلى رغبة الجانب اليمني بإنشاء جامعة خاصة في سوريا، والاستفادة من الكوادر السورية للعمل في الجامعات اليمنية، وإمكانية التوءمة بين الجامعات اليمنية ونظيرتها السورية.