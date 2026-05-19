ندوة علمية في كلية الطب البشري بجامعة طرطوس حول مقاومة الصادات الحيوية

طرطوس-سانا

أقامت كلية الطب البشري في جامعة طرطوس، بالتعاون مع برنامج مقاومة الصادات الحيوية (AMR) اليوم الثلاثاء، ندوة علمية حول الصادات الحيوية، وذلك على مدرج كلية الطب البشري، بهدف التوعية بمخاطر الاستخدام العشوائي لها، وأهمية ترشيد استخدامها للحد من انتشار الجراثيم المقاومة.

وتضمنت الندوة أربعة محاور رئيسية، شملت لمحة عن انتشار الميكروبات المقاومة للصادات الحيوية وتطورها، ومخاطر الاستخدام العشوائي للصادات الحيوية على الصحة العامة، ودور الكوادر الطبية في الحد من مقاومة الصادات وانتشارها، من خلال ترشيد استخدامها ورفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى أهم التوصيات المجتمعية في هذا المجال.

وأوضح عميد كلية الطب البشري في جامعة طرطوس سمير طوفان في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الندوة هو التوعية بالاستخدام الدوائي الصحيح للصادات الحيوية، وتسليط الضوء على أهمية الاستخدام الرشيد لها المبني على أسس علمية دقيقة ومدروسة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي من خلال الأطباء والطلاب والأساتذة.

بدوره، بيّن رئيس قسم الطب المخبري في كلية الطب البشري فهيم عبد العزيز، أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تُعد من أخطر التحديات الصحية نتيجة تطور آليات مقاومة لدى الجراثيم وسوء استخدام الصادات الحيوية في الطب البشري والحيواني، ما يؤدي إلى تراجع فعالية العلاج وظهور سلالات جرثومية أكثر خطورة، مؤكداً أهمية مفهوم /الصحة الواحدة/ (One Health) في مواجهة هذه المشكلة.

كما أكد عدد من طلاب كلية الطب أهمية الندوة في تعزيز المعرفة حول الاستخدام الصحيح للصادات الحيوية وخطورة الاستخدام الخاطئ، إضافةً إلى دورها في رفع الوعي لدى المجتمع، وتزويد الطلاب بالخبرات العلمية الحديثة.

وحضر الندوة رئيس جامعة طرطوس أديب برهوم، ومدير صحة طرطوس علاء البرهوم، إلى جانب عدد من مديري المشافي، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلاب كلية الطب البشري، والمهتمين بالشأن الصحي والطبي.