وزارة التربية واليونسكو تبحثان تنظيم دورات تدريبية نوعية للمعلمين وتطوير كفاءاتهم

دمشق-سانا‏

بحث معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان اليوم الخميس، مع نائب مدير مكتب منظمة الأمم ‏المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومسؤولة قطاع التربية ميسون شهاب، سبل تعزيز ‏التعاون المشترك في المجال التربوي، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير قدرات الكوادر التعليمية.‏

وركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، على آليات إعداد وإطلاق برامج تدريبية نوعية ‏ومتقدمة تستهدف المعلمين والمدرسين، بما يسهم في رفع كفاءاتهم المهنية وتطوير أدائهم، وفق ‏أحدث الممارسات التربوية المعتمدة عالمياً.‏

وأكد الجانبان أهمية تزويد المعلمين بالاستراتيجيات التعليمية الحديثة والمهارات الرقمية، بما ‏يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، والارتقاء ‏بمخرجات التعلم داخل الغرف الصفية.‏

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في سوريا، اعتمدت أكثر من 24 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، استفاد ‏منها أكثر من 400 ألف معلم خلال العامين الماضيين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير ‏وتحسين النظام التعليمي.‏