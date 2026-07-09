وزارة التربية واليونسكو تبحثان تنظيم دورات تدريبية نوعية للمعلمين وتطوير كفاءاتهم

دمشق-سانا
بحث معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان اليوم الخميس، مع نائب مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومسؤولة قطاع التربية ميسون شهاب، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التربوي، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير قدرات الكوادر التعليمية.
وركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، على آليات إعداد وإطلاق برامج تدريبية نوعية ومتقدمة تستهدف المعلمين والمدرسين، بما يسهم في رفع كفاءاتهم المهنية وتطوير أدائهم، وفق أحدث الممارسات التربوية المعتمدة عالمياً.
وأكد الجانبان أهمية تزويد المعلمين بالاستراتيجيات التعليمية الحديثة والمهارات الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، والارتقاء بمخرجات التعلم داخل الغرف الصفية.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم في سوريا، اعتمدت أكثر من 24 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، استفاد منها أكثر من 400 ألف معلم خلال العامين الماضيين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتحسين النظام التعليمي.