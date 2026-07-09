وزارة التربية واليونسكو تبحثان تنظيم دورات تدريبية نوعية للمعلمين وتطوير كفاءاتهم

IMG 20260709 194215 229 وزارة التربية واليونسكو تبحثان تنظيم دورات تدريبية نوعية للمعلمين وتطوير كفاءاتهم

دمشق-سانا‏

IMG 20260709 194214 840 1 وزارة التربية واليونسكو تبحثان تنظيم دورات تدريبية نوعية للمعلمين وتطوير كفاءاتهم

بحث معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان اليوم الخميس، مع نائب مدير مكتب منظمة الأمم ‏المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومسؤولة قطاع التربية ميسون شهاب، سبل تعزيز ‏التعاون المشترك في المجال التربوي، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير قدرات الكوادر التعليمية.‏

وركز اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، على آليات إعداد وإطلاق برامج تدريبية نوعية ‏ومتقدمة تستهدف المعلمين والمدرسين، بما يسهم في رفع كفاءاتهم المهنية وتطوير أدائهم، وفق ‏أحدث الممارسات التربوية المعتمدة عالمياً.‏

وأكد الجانبان أهمية تزويد المعلمين بالاستراتيجيات التعليمية الحديثة والمهارات الرقمية، بما ‏يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، والارتقاء ‏بمخرجات التعلم داخل الغرف الصفية.‏

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في سوريا، اعتمدت أكثر من 24 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، استفاد ‏منها أكثر من 400 ألف معلم خلال العامين الماضيين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير ‏وتحسين النظام التعليمي.‏

IMG 20260709 194215 014 1 وزارة التربية واليونسكو تبحثان تنظيم دورات تدريبية نوعية للمعلمين وتطوير كفاءاتهم
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