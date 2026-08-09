ثقافة حمص تطلق أسبوع الشعر والفنون الأدبية بمحاضرة حول تحدي القراءة العربي

حمص-سانا



افتتحت اليوم فعاليات أسبوع الشعر والفنون الأدبية الذي تقيمه مديرية ثقافة حمص بمحاضرة حملت عنوان “تحدي القراءة العربي.. رحلة نحو بناء الإنسان وصناعة المستقبل”، قدمتها منسقة التحدي في حمص رنا جبر، بحضور مجموعة من الأطفال واليافعين والمهتمين بالشأن الثقافي.



وتطرقت المحاضرة إلى أهمية القراءة في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته الفكرية واللغوية، ودورها في تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج والإبداع والحوار، كما قدمت تعريفاً شاملاً بتحدي القراءة العربي وآلية المشاركة فيه، والتي تقوم على قراءة الطالب 50 كتاباً خلال العام الدراسي وتلخيصها، مروراً بمراحل تصفية تبدأ من المدرسة وصولاً إلى التصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي.



وفي تصريح لمراسل سانا، أكدت جبر أن قيمة التحدي تتجاوز الفوز باللقب، لتنعكس في الأثر العميق الذي تتركه القراءة في شخصية الطالب، من توسيع الثروة اللغوية وتحسين مهارات التعبير والفهم، وصولاً إلى تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على الحوار والإقناع والتعلم الذاتي.



كما أشارت إلى الدور المحوري للأسرة في ترسيخ عادة القراءة عبر تخصيص وقت يومي للكتاب، وتوفير الكتب المناسبة ومناقشة الأبناء فيما يقرؤون، إلى جانب دور المؤسسات الثقافية في دعم ثقافة القراءة من خلال نوادي القراءة ومعارض الكتب والأنشطة المتنوعة.



ولفتت جبر إلى توسع مشاركة محافظة حمص في تحدي القراءة خلال السنوات الماضية، نتيجة التعاون بين مديرية التربية والثقافة والمدارس والأهالي والمتطوعين، وإطلاق مبادرات داعمة مثل نوادي القراءة، وجلسات مناقشة الكتب، والمكتبات المتنقلة، وزوايا القراءة في المدارس، بهدف تحويل القراءة إلى أسلوب حياة.



من جهتها، أوضحت مديرة المركز الثقافي بحمص إيمان السباعي أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج أسبوع الشعر والفنون الأدبية الذي يهدف إلى تقديم أنشطة تجمع بين الشعر واللغة والقراءة، وتتيح للأطفال واليافعين فرصة اكتشاف مواهبهم وتعزيز علاقتهم بالكتاب واللغة العربية، موضحة أن البرنامج يتضمن إطلاق نادي القراءة، ومحاضرة بعنوان “الإعراب لغة وفهماً”، وأمسية شعرية بعنوان “لأنها حمص”، ودورة في إعراب ألفية ابن مالك، وحلقات في تدريس إعراب القرآن الكريم.



الطفلة مايا عاصي، إحدى المشاركات في تحدي القراءة لعدة مواسم، رأت أن مشاركتها في الندوة شكّلت فرصة للتعرّف أكثر إلى أهمية القراءة وتجارب المشاركين، مؤكدة أن الاستمرار في قراءة الكتب منحها قدرة أكبر على التعبير ومناقشة الأفكار، وشجّعها على اكتشاف موضوعات جديدة.



وتخلّل اللقاء نقاش مفتوح حول تجارب الحضور في القراءة، وأهمية توفير بيئة محفّزة تساعد الأطفال واليافعين على اكتساب عادة القراءة والاستمرار فيها.



يُذكر أن فعاليات أسبوع الشعر والفنون الأدبية تتواصل خلال الفترة من 9 إلى 15 آب الجاري ببرنامج غني بالأنشطة الأدبية واللغوية والثقافية.