وزارة الزراعة تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية المهنية ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الزراعة استكمال استعداداتها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية للعام الحالي، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق السابع من حزيران الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للمتقدمين يبلغ 856 طالباً وطالبة، منهم 502 في اختصاص الزراعة، و331 في البيطرة، و23 في الآلات الزراعية.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص 21 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات، بما يضمن استيعاب جميع الطلبة، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
وكانت الوزارة قد أصدرت في الثالث والعشرين من شباط الماضي البرنامج الامتحاني العام للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية لدورة عام 2026 والممتد من الـ 7 من شهر حزيران الجاري ولغاية الـ 30 منه.