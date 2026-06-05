وزارة الزراعة تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية المهنية ‏

‏ ‏دمشق-سانا

‏أعلنت وزارة الزراعة استكمال استعداداتها لإجراء امتحانات الشهادة ‌‏الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية للعام الحالي، والتي ‌‏تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق السابع من حزيران الجاري.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن ‌‏العدد الإجمالي للمتقدمين يبلغ 856 طالباً وطالبة، منهم 502 في ‏اختصاص ‏الزراعة، و331 في البيطرة، و23 في الآلات ‏الزراعية.‏

وأشارت الوزارة إلى تخصيص 21 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات، ‌‏بما يضمن استيعاب جميع الطلبة، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات ‌‏وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.‏

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وكانت الوزارة قد أصدرت في الثالث والعشرين من شباط الماضي البرنامج ‏الامتحاني العام للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات ‏الزراعية لدورة عام 2026 والممتد من الـ 7 من شهر حزيران الجاري ولغاية الـ 30 منه.