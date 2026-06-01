التعليم العالي تحدد موعد المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني للصيدلة‏ ‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، موعد ومكان المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الموحد للصيدلة دورة تكميلية 2026 لخريجي الجامعات غير السورية، وذلك في الـ 21 من الشهر الجاري في مبنى الهيئة.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن محاور المقابلة تشمل علم السموم وعلم تأثير الأدوية، والكيمياء الصيدلانية والدوائية، والكيمياء الحيوية، والكيمياء الغذائية، والأحياء الدقيقة، والصيدلانيات، والكيمياء التحليلية، والعقاقير والنباتات الطبية، والمراقبة الدوائية.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للمقابلة يستوجب النجاح في الامتحان الكتابي أولاً، على أن تكون فترة تقديم الطلبات من الـ 1 من حزيران حتى الـ 8 من الشهر ذاته، عبر الرابط الإلكتروني.
وبيّنت الهيئة أنه يتوجب على الناجحين في الامتحان الكتابي التقدم للمقابلة الشفهية، مع التسجيل الإلكتروني ودفع الرسوم خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 8 من حزيران 2026.
يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي، أصدرت في الحادي عشر من شهر نيسان الماضي، نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية الدورة الأولى 2026.