التعليم العالي تحدد موعد المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني للصيدلة‏ ‏

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، ‏موعد ومكان المقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الموحد للصيدلة دورة تكميلية ‌‏2026 لخريجي الجامعات غير السورية، وذلك في الـ 21 من الشهر الجاري في مبنى الهيئة.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن محاور المقابلة تشمل علم السموم ‏وعلم تأثير الأدوية، والكيمياء الصيدلانية والدوائية، والكيمياء الحيوية، والكيمياء الغذائية، ‏والأحياء الدقيقة، والصيدلانيات، والكيمياء التحليلية، والعقاقير والنباتات الطبية، والمراقبة ‏الدوائية.‏

وأوضحت الهيئة أن التقدم للمقابلة يستوجب النجاح في الامتحان الكتابي أولاً، على أن ‏تكون فترة تقديم الطلبات من الـ 1 من حزيران حتى الـ 8 من الشهر ذاته، عبر الرابط الإلكتروني.

وبيّنت الهيئة أنه يتوجب على الناجحين في الامتحان الكتابي التقدم للمقابلة الشفهية، مع ‏التسجيل الإلكتروني ودفع الرسوم خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 8 من حزيران 2026.‏

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي، أصدرت في الحادي ‏عشر من شهر نيسان الماضي، نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي ‏الجامعات غير السورية الدورة الأولى 2026.‏