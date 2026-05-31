تربية دمشق: 192 مركزاً امتحانياً لاستقبال أكثر من 65 ألف طالب وطالبة في الشهادات العامة

أعلنت مديرية التربية في دمشق اليوم الأحد، استكمال جميع التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لانطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026، مؤكدة جاهزية 192 مركزاً امتحانياً موزعة على مختلف مناطق المحافظة.

وبينت مديرة التربية والتعليم بمحافظة دمشق رفاه البوشي الدباغ في تصريح لمراسلة سانا، أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة بلغ 65 ألفاً و111 طالباً وطالبة، منهم 28 ألفاً و559 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و29 ألفاً و287 في الثانوية العامة، و3739 في الشهادة الإعدادية الشرعية، و400 في الثانوية الشرعية، و1211 في الثانوية التجارية، و1636 في الثانوية الصناعية، إضافة إلى 279 طالباً وطالبة في الثانوية النسوية.

وقالت البوشي الدباغ: إن المراكز الامتحانية تتوزع بواقع 117 مركزاً لشهادة التعليم الأساسي، و127 مركزاً للثانوية العامة، و19 مركزاً للإعدادية الشرعية، و7 مراكز للثانوية التجارية، و9 مراكز للثانوية الصناعية، ومركزين للثانوية النسوية، إضافة إلى 7 مراكز احتياطية ومركز مخصص للطلاب من فئة الصم.

وأوضحت مديرة تربية دمشق أن عدد المراكز الامتحانية المخصصة للشهادات العامة يبلغ 192 مركزاً، مبينة أن الفارق بين أعداد مراكز التعليم الأساسي والثانوية العامة يعود إلى استخدام عدد من المراكز نفسها لاستقبال طلاب الشهادتين وفق تنظيم زمني وإداري يراعي الطاقة الاستيعابية وحجم أعداد المتقدمين، ما يضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتاحة وتأمين الأجواء المناسبة لسير الامتحانات بالشكل الأمثل.

وأكدت البوشي الدباغ تأمين جميع المستلزمات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، بما في ذلك تخصيص قاعة صحية في كل مركز امتحاني، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، بما يسهم في أداء الامتحانات بهدوء ويسر.

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران، فيما تنطلق امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026، ‏ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.‏