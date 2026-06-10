الموارد المائية في درعا تنفذ أعمال تحسين لظروف جريان ‏وادي أبو الجاج‎ ‎

درعا-سانا
نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا بالتنسيق مع مجلس مدينة إنخل بالريف الشمالي أعمال فتح مسار وادي أبو الجاج، أحد روافد وادي العرام، ضمن جهود الحفاظ على السلامة المائية، والحد من التعديات على المجاري الطبيعية.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت إزالة الأكوام الحجرية والردميات والأنقاض والنفايات من داخل مجرى الوادي، وفتح أجزاء مردومة بما يعيد تأهيله، ويحسّن قدرته على تصريف المياه.
وبينت الوزارة أن المديرية قامت بشق طريق تخديمي ضمن حرم المجرى لتسهيل الحركة بين الأحياء السكنية، وإظهار حدود الوادي بشكل واضح بما يحد من التعديات، ويحافظ على حرمه القانوني.
وتبذل مديرية الموارد المائية في درعا جهوداً ميدانية مستمرة لتأهيل مجاري الأودية، ورفع جاهزيتها داخل المخططات التنظيمية والحفاظ على سلامتها وحرمتها القانونية.
وتقع مدينة إنخل شمال غرب مدينة درعا بحوالي 55 كم، ويخترقها وادي أبو الجاج رافد وادي العرام القادم من مرتفعات جبل الشيخ في محافظة القنيطرة.