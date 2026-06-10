الموارد المائية في درعا تنفذ أعمال تحسين لظروف جريان ‏وادي أبو الجاج‎ ‎

درعا-سانا‏

نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا بالتنسيق مع ‏مجلس مدينة إنخل بالريف الشمالي أعمال فتح مسار وادي أبو ‏الجاج، أحد روافد وادي العرام، ضمن جهود الحفاظ على ‏السلامة المائية، والحد من التعديات على المجاري الطبيعية‎.‎

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، ‏أن الأعمال شملت إزالة الأكوام الحجرية والردميات والأنقاض ‏والنفايات من داخل مجرى الوادي، وفتح أجزاء مردومة بما ‏يعيد تأهيله، ويحسّن قدرته على تصريف المياه.‎

وبينت الوزارة أن المديرية قامت بشق طريق تخديمي ضمن ‏حرم المجرى لتسهيل الحركة بين الأحياء السكنية، وإظهار ‏حدود الوادي بشكل واضح بما يحد من التعديات، ويحافظ ‏على حرمه القانوني‎.‎

وتبذل مديرية الموارد المائية في درعا جهوداً ميدانية مستمرة ‏لتأهيل مجاري الأودية، ورفع جاهزيتها داخل المخططات ‏التنظيمية والحفاظ على سلامتها وحرمتها القانونية‎.‎

وتقع مدينة إنخل شمال غرب مدينة درعا بحوالي 55 كم، ‏ويخترقها وادي أبو الجاج رافد وادي العرام القادم من مرتفعات ‏جبل الشيخ في محافظة القنيطرة.