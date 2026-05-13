وزيرا التربية والشؤون الاجتماعية يتفقدان سير امتحانات طلاب ذوي ‌‏الإعاقة السمعية بدمشق

دمشق-سانا
اطلع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات اليوم الأربعاء، على سير امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025-2026 للصفوف الانتقالية في معهد التربية الخاصة للصم والبكم بدمشق.
وتابع الوزيران الإجراءات التنظيمية المتبعة داخل القاعات الامتحانية، واستمعا إلى ملاحظات الكوادر التعليمية والمشرفين حول آلية تقديم الامتحانات للطلبة، بما يراعي احتياجاتهم الخاصة لكونهم أشخاصاً من ذوي الإعاقة.
وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تعمل على تأمين بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب دون استثناء، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة يمثل جزءاً أساسياً من تطوير العملية التعليمية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال تركو: “نعمل على توفير كل أشكال الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، سواء من خلال الكوادر المؤهلة أو الوسائل التعليمية المناسبة، بما يضمن حقهم الكامل في التعليم والمتابعة الدراسية”.
من جانبها، أكدت الوزيرة قبوات أهمية التكامل بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بصورة فاعلة، مبينةً أن توفير بيئة تعليمية ملائمة لتمكينهم تعليمياً يشكل خطوة أساسية في مسار تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على متابعة احتياجات هذه الفئة من الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويضمن مشاركتهم الكاملة في الحياة التعليمية.
ووقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم في الـ2 من نيسان الماضي مذكرة تفاهم لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من ذوي الإعاقات السمعية، بما يضمن أداءهم للامتحانات بشكل عادل، وتجهيز قاعات داخل المراكز الامتحانية مهيأة صحياً لهذه الفئة من مختلف النواحي.
تُعد معاهد التربية الخاصة للصم والبكم (الإعاقة السمعية) المنتشرة بعدد من المحافظات السورية مؤسسات تعليمية وتأهيلية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تهدف إلى رعاية وتأهيل هذه الفئة، وتعليمها لغة الإشارة، وتدريبات للنطق والدمج المجتمعي ويدرس فيها الطلاب مناهج وزارة التربية والتعليم من الصف الأول بالمرحلة التعليم الأساسي حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي.
وكانت الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي انطلقت أمس، وتستمر حتى الحادي والعشرين من أيار الجاري، وسط إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى ضمان حسن سير العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.