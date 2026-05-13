وزيرا التربية والشؤون الاجتماعية يتفقدان سير امتحانات طلاب ذوي ‌‏الإعاقة السمعية بدمشق

دمشق-سانا‏

اطلع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ووزيرة الشؤون ‌‏الاجتماعية والعمل هند قبوات اليوم الأربعاء، على سير امتحانات الفصل ‌‏الثاني للعام الدراسي 2025-2026 للصفوف الانتقالية في معهد التربية ‌‏الخاصة للصم والبكم بدمشق.‏

وتابع الوزيران الإجراءات التنظيمية المتبعة داخل القاعات الامتحانية، ‌‏واستمعا إلى ملاحظات الكوادر التعليمية والمشرفين حول آلية تقديم ‌‏الامتحانات للطلبة، بما يراعي احتياجاتهم الخاصة لكونهم أشخاصاً من ذوي ‌‏الإعاقة.‏

وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تعمل على تأمين بيئة ‌‏امتحانية مناسبة لجميع الطلاب دون استثناء، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطلاب ‌‏والطالبات من ذوي الإعاقة يمثل جزءاً أساسياً من تطوير العملية التعليمية، ‌‏وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.‏

وقال تركو: “نعمل على توفير كل أشكال الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة ‌‏السمعية، سواء من خلال الكوادر المؤهلة أو الوسائل التعليمية المناسبة، بما ‌‏يضمن حقهم الكامل في التعليم والمتابعة الدراسية”.‏

من جانبها، أكدت الوزيرة قبوات أهمية التكامل بين وزارتي التربية ‌‏والشؤون الاجتماعية والعمل لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ‌‏في المجتمع بصورة فاعلة، مبينةً أن توفير بيئة تعليمية ملائمة لتمكينهم ‌‏تعليمياً يشكل خطوة أساسية في مسار تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي.‏

وشددت على متابعة احتياجات هذه الفئة من الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم، ‌‏بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويضمن مشاركتهم الكاملة في الحياة التعليمية.‏

ووقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم في الـ2 من ‏نيسان ‏الماضي مذكرة تفاهم لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من ذوي ‏الإعاقات ‏السمعية، بما يضمن أداءهم للامتحانات بشكل عادل، وتجهيز ‏قاعات داخل ‏المراكز الامتحانية مهيأة صحياً لهذه الفئة من مختلف النواحي.‏

تُعد معاهد التربية الخاصة للصم والبكم (الإعاقة السمعية) المنتشرة بعدد من ‌‏المحافظات السورية مؤسسات تعليمية وتأهيلية تابعة لوزارة الشؤون ‌‏الاجتماعية والعمل، تهدف إلى رعاية وتأهيل هذه الفئة، وتعليمها ‏لغة ‏الإشارة، وتدريبات للنطق والدمج المجتمعي ويدرس فيها الطلاب مناهج ‏وزارة التربية والتعليم من ‏الصف الأول بالمرحلة التعليم الأساسي حتى ‏نهاية مرحلة التعليم الثانوي.‏

وكانت الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية لمرحلتي التعليم الأساسي ‌‏والثانوي انطلقت أمس، وتستمر حتى الحادي والعشرين من أيار الجاري، ‌‏وسط إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى ضمان حسن سير العملية ‌‏الامتحانية في مختلف المحافظات.‏