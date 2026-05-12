‏ وزير التعليم العالي: نتائج المفاضلة الطبية الموحدة تصدر اليوم ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن نتائج المفاضلة الطبية الموحدة في سوريا، ستصدر اليوم الثلاثاء، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال التقنية والإدارية والتدقيقية المرتبطة بالمفاضلة بشكل كامل.
وأوضح الوزير الحلبي في منشور على فيسبوك، أنه سيتم نشر النتائج عبر الرابط الرسمي للمفاضلة على الموقع الإلكتروني للوزارة، والصفحات الرسمية المعتمدة، لافتاً إلى أنّ مديرية التقانة والتحول الرقمي، وإدارة البحث العلمي والابتكار، إلى جانب فرق الدعم الفني في الجامعات، عملت خلال الفترة الماضية بوتيرة متواصلة وعلى مدار الساعة، لضمان إنجاز النتائج بأعلى درجات الدقة والموثوقية، وبما يحفظ حقوق جميع الطلبة ويعكس معايير العدالة والشفافية في مختلف مراحل العمل.
وبيّن الوزير الحلبي، أن الوزارة ستعمل بعد صدور نتائج المفاضلة، على إصدار “مفاضلة ملء الشواغر” الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكلية الطب البشري، ثم إصدار “مفاضلة تغيير الاختصاص” وفق ضوابط وتعليمات مدروسة تراعي مصلحة الطلبة وتحقق العدالة الأكاديمية، وتلبّي تطلعاتهم وتحقق قدراً كبيراً من الاستقرار والرضا لديهم.
يذكر أن التسجيل الإلكتروني على هذه المفاضلة التي تجري بالتنسيق مع وزارة الصحة بدأ في السابع عشر من شهر آذار الماضي عبر التطبيق الخاص بها، وتم تمديده حتى الخامس عشر من نيسان الماضي.