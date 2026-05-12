‏ وزير التعليم العالي: نتائج المفاضلة الطبية الموحدة تصدر اليوم ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن نتائج المفاضلة ‏الطبية الموحدة في سوريا، ستصدر اليوم الثلاثاء، بعد أن تم الانتهاء من ‏جميع الأعمال التقنية والإدارية والتدقيقية المرتبطة بالمفاضلة بشكل كامل.‏

وأوضح الوزير الحلبي في منشور على فيسبوك، أنه سيتم نشر النتائج عبر ‏الرابط الرسمي للمفاضلة على الموقع الإلكتروني للوزارة، والصفحات ‏الرسمية المعتمدة، لافتاً إلى أنّ مديرية التقانة والتحول الرقمي، وإدارة البحث ‏العلمي والابتكار، إلى جانب فرق الدعم الفني في الجامعات، عملت خلال ‏الفترة الماضية بوتيرة متواصلة وعلى مدار الساعة، لضمان إنجاز النتائج ‏بأعلى درجات الدقة والموثوقية، وبما يحفظ حقوق جميع الطلبة ويعكس ‏معايير العدالة والشفافية في مختلف مراحل العمل.‏

وبيّن الوزير الحلبي، أن الوزارة ستعمل بعد صدور نتائج المفاضلة، على ‏إصدار “مفاضلة ملء الشواغر” الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكلية ‏الطب البشري، ثم إصدار “مفاضلة تغيير الاختصاص” وفق ضوابط ‏وتعليمات مدروسة تراعي مصلحة الطلبة وتحقق العدالة الأكاديمية، وتلبّي ‏تطلعاتهم وتحقق قدراً كبيراً من الاستقرار والرضا لديهم.‏

يذكر أن التسجيل الإلكتروني على هذه المفاضلة التي تجري بالتنسيق مع ‏وزارة الصحة بدأ في السابع عشر من شهر آذار الماضي عبر التطبيق ‏الخاص بها، وتم تمديده حتى الخامس عشر من نيسان الماضي.‏