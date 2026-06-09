الجودة والاعتمادية تصدر نتائج الامتحان الوطني الموحد للدورة الأولى لعام 2026

دمشق-سانا



أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الامتحان الوطني الموحد للدورة الأولى لعام 2026 للجامعات السورية وغير السورية للجودة، والتي أجريت ضمن مراكز امتحانية داخل سوريا وخارجها.



وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج التفصيلية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

أو عبر قناة الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عبر تلغرام.

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، اختتمت في الـ 21 من أيار الماضي امتحانات الدورة الأولى 2026 للامتحانات الوطنية الموحدة، بإجراء الجلسة الثانية من الامتحان الوطني الطبي الموحّد للدورة الأولى لعام 2026، حيث بلغ عدد المتقدمين 1100 طالب، وذلك بعد أن أجرت في السابع من الشهر نفسه، الجلسة الأولى من الامتحان، لطلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وخريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.



ويعدّ الامتحان الوطني الطبي الموحّد إحدى المحطات الأساسية في منظومة التعليم الطبي، ويهدف إلى تقييم مخرجات التعليم وقياس كفاءة الطلاب، وفق معايير موحدة على مستوى الجامعات المشاركة.