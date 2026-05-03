ورشة تخصصية لإعداد دليل “الألف يوم الأولى من حياة الطفل” لتعزيز جودة الرعاية في الحضانات

دمشق-سانا

أطلق المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، ورشة تخصصية لإعداد دليل “الألف يوم الأولى من حياة الطفل” (الحضانة)، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية المعنية بقطاع الطفولة المبكرة.

وتهدف الورشة التي تقام في مقر المركز بدمشق لمدة خمسة أيام، إلى وضع الأطر التنفيذية لدليل وطني يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدّمة للأطفال منذ الولادة حتى سن الثالثة، عبر تمكين مقدّمي الرعاية وجليسات الأطفال من مهارات متخصصة تدعم الصحة والتعلم المبكر والحماية، بما ينعكس إيجاباً على نمو الطفل في مراحله الأولى.

ويرتكز الدليل على مقاربة حقوقية وتنموية شاملة، تنسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف شريحة واسعة تشمل الأسر، ومراكز الرعاية النهارية، إضافة إلى الكوادر العاملة في مجال الطفولة المبكرة، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

محاور علمية وتطبيقية متقدمة

يتضمن الدليل مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية، أبرزها تنمية الدماغ في السنوات الأولى، والرعاية المستجيبة، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة، إلى جانب أنشطة نمائية تسهم في تطوير قدرات الطفل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة في هذه المرحلة المفصلية من حياته.

ويأتي إعداد الدليل في إطار شراكة بين وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة، إلى جانب منظمات العمل الإنساني العاملة في هذا المجال، تمهيداً لإطلاقه رسمياً، وتنفيذ خطة تدريبية وطنية تستهدف دعم وتطوير قطاع الحضانات في مختلف المحافظات.

ويعد دليل “الألف يوم الأولى” خطوة استراتيجية نحو ترسيخ أسس رعاية متكاملة للطفل في سنواته المبكرة، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري منذ المراحل الأولى، وصولاً إلى بناء جيل أكثر صحة وقدرة على التعلم والإنتاج.

يذكر أن المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة أقام في الـ 22 من نيسان الماضي، ورشة عمل تخصصية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، بهدف تطوير سياسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.