هيئة الطاقة الذرية تجري امتحان القبول لأول ماجستير في الصيدلة الإشعاعية بسوريا

دمشق-سانا

أجرت هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، امتحان القبول الكتابي للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير الصيدلة الإشعاعية المُحدث لأول مرة في سوريا، وذلك ضمن مركزين معتمدين في دمشق وإدلب.

وأوضح مدير إدارة العلوم التطبيقية في هيئة الطاقة الذرية هاني زيدان لـ سانا، أنّ البرنامج يجمع بين العلوم الصيدلانية والتطبيقات النووية الطبية ضمن بيئة تدريبية متقدمة، ويهدف إلى إعداد كوادر تخصصية قادرة على دعم منظومة التشخيص والعلاج بالنظائر المشعة، وتطوير الأبحاث المرتبطة بالطب النووي والصيدلة الحديثة.

ولفت إلى أنه تم إعداد البرنامج بتنسيق كامل بين الهيئة ووزارة التعليم العالي، حيث تساهم الهيئة بالجانب الأكاديمي، والخبرات الفنية، والمخابر، والتجهيزات التخصصية، بينما تغطي وزارة التعليم العالي الجانب القانوني لمنح الشهادة وجزءاً من الجانب الأكاديمي، مبيناً أن البرنامج يعتمد على تطوير المناهج والتركيز على التدريب العملي المباشر في المخابر والمراكز المتخصصة تحت إشراف نخبة من الخبراء والأساتذة المختصين.

وفيما يخص معايير القبول والاختبار، أوضح زيدان أن الاختبارات مبنية على أسس علمية لقياس المعرفة الصيدلانية والكيميائية والقدرات التحليلية، إلى جانب مهارات اللغة الإنكليزية.

ولفت الدكتور زيدان إلى أن البرنامج يمكن الخريجين من العمل في المشافي ومراكز الطب النووي والمخابر البحثية والجامعات والجهات المتخصصة بإنتاج المستحضرات الإشعاعية (مثل هيئة الطاقة الذرية).

وبيّن زيدان أنّ اللجان حالياً تستعد لعمليات التصحيح، على أن تقتصر المرحلة التالية (المقابلات الشفهية) على الطلاب الناجحين في الاختبار الكتابي فقط، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه المقابلات لاحقاً عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة.

وأشار، بدوره، بشر البيك من المتقدمين للامتحان الكتابي في مركز إدلب، في تصريح لـ سانا، إلى أنّ هذا التخصّص مستحدث في سوريا، وأن عدد الاختصاصيين فيه داخل البلاد قليل جداً ولا يلبي الحاجة، حيث افتقرت الجامعات السورية إلى هذا المجال في السنوات الماضية، ومن المتوقّع أن يفتح هذا الاختصاص آفاقاً وأبواباً جديدة في تشخيص الأمراض وعلاج السرطان.

ولفت إلى أن الامتحان الكتابي اليوم كان مقبولاً ويراعي مستوى جميع المتقدمين تقريباً، وتضمن أسئلة صعبة وأخرى متوسطة لتمييز مستويات المتقدمين، مشيراً إلى أنه تلي الامتحان الكتابي مقابلة شفهية في المرحلة القادمة، لتأتي بعدها نتيجة القبول أو الرفض.

وكانت الهيئة أطلقت، منذ بداية العام، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برامج دراسات عليا في مجموعة من التخصصات النوعية في أقسام الفيزياء في جامعة دمشق وعلم الحياة الحيوانية في جامعة حلب، والكيمياء في جامعة إدلب، وأعلنت في الـ 11 من نيسان الجاري عن افتتاح برنامج “الماجستير الأكاديمي في الصيدلة الإشعاعية” بكلية الصيدلة في جامعة إدلب.