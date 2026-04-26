مع اقتراب امتحانات الشهادتين.. وزارة التربية تدعو إلى اعتماد القنوات الرسمية وتحذر من الشائعات

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة إلى توخي الدقة في تلقي المعلومات المتعلقة بامتحانات الشهادتين لدورة عام 2026، محذّرةً من الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر قناتها على تلغرام أن جميع التعليمات والتحديثات الخاصة بالعملية الامتحانية تُنشر حصراً عبر معرّفاتها الرسمية، مشددةً على أن هذه القنوات تمثّل المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالتربية والتعليم.

وأشارت إلى أهمية متابعة الصفحات الرسمية للوزارة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بما يسهم في خلق بيئة امتحانية مستقرة وواضحة للطلبة.

وتأتي هذه التوضيحات مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين، حيث تزداد عادةً وتيرة تداول الأخبار غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يسبب حالة من القلق والارتباك بين الطلبة وأولياء الأمور.

معرفات وزارة التربية والتعليم:


فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/152dxpYP4j/

تلغرام
https://t.me/SyrMOEgov

انستغرام
https://www.instagram.com/syrmoegov?igsh=MTMwZGF3ZzlvZzhocA==

يوتيوب
https://youtube.com/@syrmoegov?si=TZNIjbDYSHoG8P0g

