وزارة التربية تقرر تجديد العقود للكوادر التدريسية اعتباراً من الأول من أيلول وتحدد الشروط

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، اعتباراً من الأول من أيلول 2026.

ويأتي هذا القرار الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر تلغرام، استناداً إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، والقانون رقم /31/ لعام 2024 المتعلق بإحداث الوزارة، والقرار رقم /1601/ لعام 2026، الخاص بشروط تجديد العقود بوظائف تعليمية، وبما ينسجم مع الحاجة إلى تأمين الكوادر التعليمية ومقتضيات المصلحة العامة.

ويتم تجديد العقود، وفقاً للقرار، في مكان التعاقد الأصلي حصراً، من دون أي تغيير في مراكز العمل، وأن يكون التجديد بصفة تعليمية للتدريس الفعلي فقط، مع حظر تكليف المتعاقدين بأي مهام إدارية.

واشترط القرار أن يكون المتعاقد قد اجتاز المسابقة الرسمية المعتمدة أصولاً، وأن يرتبط تجديد العقد بتوافر الحاجة الفعلية والشاغر في المادة الدراسية والمركز التعليمي، إضافة إلى تطابق الاختصاص العلمي للمتعاقد مع طبيعة المادة، والمهام الوظيفية المكلف بها.

كما ألزم القرار مديريات التربية بموافاة مديرية التنمية الإدارية لديها، بالقوائم النهائية للعقود المستوفية للشروط والمقرر تجديدها قبل الرابع من آب 2026، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في 14 حزيران الماضي القرار رقم

/1601/ المتضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين، بهدف الاستفادة من خبراتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية، وضمان استمراريتهما.