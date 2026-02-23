الزراعة تصدر البرنامج الامتحاني للشهادة الثانوية المهنية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الزراعة السورية، اليوم الإثنين، البرنامج الامتحاني العام للشهادة الثانوية المهنية بفروعها (الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية) لدورة عام 2026.

وتبدأ ‏امتحانات ‏الشهادة ‏الثانوية المهنية وفق البرنامج الذي نشرته الوزارة على قناتها على تلغرام يوم الأحد الـ 7 من حزيران القادم، وتستمر لغاية يوم الثلاثاء الـ 30 من الشهر ذاته.

وبينت الوزارة أن الامتحانات العملية ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الـ 22 من من نيسان القادم ولغاية الـ 30 نيسان القادم.

ويمكن الاطلاع على البرنامج الامتحاني من خلال معرفات وزارة الزراعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتزود الثانويات المهنية الزراعية الطلاب بخبرات عملية وعلمية تؤهلهم لدخول سوق العمل والمساهمة في التنمية الزراعية والريفية.