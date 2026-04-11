التعليم العالي تصدر نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي، نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة لخريجي الجامعات غير السورية الدورة الأولى 2026.

ودعت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك الليلة الماضية جميع المتقدمين للاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي:

وذكرت الهيئة أنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشفهية للناجحين خلال اليومين القادمين.

وكانت الهيئة أجرت أمس الأول، الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية /الدورة الأولى 2026/ لأول مرة بشكل رقمي ومؤتمت، في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المعتمدة داخل وخارج سوريا، وبلغ عدد المتقدمين المسجلين على الامتحان 438 منهم 336 داخل سوريا.