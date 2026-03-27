تربية حمص تستلم 4200 مقعد مدرسي منحة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

حمص-سانا

استلمت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص اليوم الجمعة 4200 مقعد مدرسي كجزء من المنحة التي قدّمها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية، على أن تُوزّع على المدارس ضمن خطة وزارة التربية لتأمين احتياجات المدارس والمراكز الامتحانية.

وفي تصريح لـ سانا، أكدت مديرة التربية والتعليم في حمص، الدكتورة ملك السباعي، أنه تم استلام 7 حاويات تضم مقاعد مدرسية جديدة، جرى توزيعها مبدئياً على مستودعات المدارس المهنية، إضافة إلى مستودع المديرية حيث تتولى ورش النجارة فيها أعمال التجميع والتركيب تمهيداً لنقلها إلى المدارس.

وأوضحت السباعي أن الأولوية في توزيع هذه المقاعد ستكون للمدارس المعتمدة كمراكز امتحانية، مشيرة إلى أن المنحة خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة التعليمية في مدارس المحافظة، وتحسين جودة التعليم، وتأمين مقاعد مناسبة للطلاب داخل الصفوف.

وكانت وزارة التربية أعلنت في تشرين الأول الماضي عن تقديم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور 100 ألف مقعد دراسي في إطار دعم العملية التعليمية في سوريا، وتعزيز التعاون الإنساني بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، حيث استلمت مديرية تربية حلب أول من أمس 3000 مقعد مدرسي كجزء من المنحة.

وتأتي هذه المنحة في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع التربوي في محافظة حمص، في ظل وجود نقص في مستلزمات العملية التعليمية، ولا سيما المقاعد المدرسية، جراء ما تعرضت له من تدمير وإهمال خلال عهد النظام البائد.