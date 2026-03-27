تربية حمص تستلم 4200 مقعد مدرسي منحة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

1L3A2860 تربية حمص تستلم 4200 مقعد مدرسي منحة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

حمص-سانا

استلمت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص اليوم الجمعة 4200 مقعد مدرسي كجزء من المنحة التي قدّمها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية، على أن تُوزّع على المدارس ضمن خطة وزارة التربية لتأمين احتياجات المدارس والمراكز الامتحانية.

1L3A2852 تربية حمص تستلم 4200 مقعد مدرسي منحة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

وفي تصريح لـ سانا، أكدت مديرة التربية والتعليم في حمص، الدكتورة ملك السباعي، أنه تم استلام 7 حاويات تضم مقاعد مدرسية جديدة، جرى توزيعها مبدئياً على مستودعات المدارس المهنية، إضافة إلى مستودع المديرية حيث تتولى ورش النجارة فيها أعمال التجميع والتركيب تمهيداً لنقلها إلى المدارس.

وأوضحت السباعي أن الأولوية في توزيع هذه المقاعد ستكون للمدارس المعتمدة كمراكز امتحانية، مشيرة إلى أن المنحة خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة التعليمية في مدارس المحافظة، وتحسين جودة التعليم، وتأمين مقاعد مناسبة للطلاب داخل الصفوف.

1L3A2853 تربية حمص تستلم 4200 مقعد مدرسي منحة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور

وكانت وزارة التربية أعلنت في تشرين الأول الماضي عن تقديم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور 100 ألف مقعد دراسي في إطار دعم العملية التعليمية في سوريا، وتعزيز التعاون الإنساني بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، حيث استلمت مديرية تربية حلب أول من أمس 3000 مقعد مدرسي كجزء من المنحة.

وتأتي هذه المنحة في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع التربوي في محافظة حمص، في ظل وجود نقص في مستلزمات العملية التعليمية، ولا سيما المقاعد المدرسية، جراء ما تعرضت له من تدمير وإهمال خلال عهد النظام البائد.

مفاتيح النجاح… فعالية داعمة للطلاب المقبلين على دراسة السنة التحضيرية
منح ومقاعد دراسية مقدمة من باكستان لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
وزارة التربية السورية تدعو طلاب الثانوية العامة لمتابعة ندوات شرح الأسئلة الامتحانية
جامعة دمشق والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي تبحثان دعم الكليات الطبية
جامعة دمشق تؤجل امتحانات فرعها في السويداء إلى موعد يحدد لاحقاً
