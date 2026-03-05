التربية والتعليم تمدد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة حتى 19 آذار الجاري

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى يوم الخميس الموافق لـ19-3-2026.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل سيكون في مديريات التربية بالمحافظات كافة.

وكان التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة 2026 بدأ في الرابع من كانون الثاني الماضي، واستمر حتى اليوم للطلاب النظاميين، ويستمر حتى الـ 12 من آذار الجاري للطلاب الذين يتقدمون بصفة دراسة حرة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم في الخامس من كانون الثاني الماضي، تطبيقاً محدثاً خاصاً بالتسجيل الإلكتروني لطلاب امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

