بينها ذهبية.. فريق سوريا للمعلوماتية يحرز خمس ميداليات في أولمبياد ‏شمال إفريقيا للمعلوماتية

دمشق-سانا
أحرز الفريق الوطني السوري للمعلوماتية، ميدالية ذهبية وميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، في أول مشاركة لسوريا في الدورة الثانية لأولمبياد شمال إفريقيا للمعلوماتية (NAOI 2026)، الذي نظمته ليبيا في الـ 18 من شهر نيسان الماضي، بمشاركة تسع دول من آسيا وإفريقيا، وذلك في إنجاز جديد لسوريا في المنافسات العلمية الدولية.
الحائزون على الميداليات
وأوضحت هيئة التميز والإبداع، اليوم السبت، أن الطالب هادي سليمان من دمشق أحرز الميدالية الذهبية، والطالب غسان حسن من دمشق الميدالية الفضية، فيما نال كلٌّ من عبد الرحمن صفر، وكمال الفقير من دمشق، ومحمد أديب عبيدو من حلب، الميداليات البرونزية.
وبيّنت الهيئة، أن هذه النتائج جاءت بعد أن خاض الطلاب اختبارات تخصصية وفق نظام المراقبة الإلكترونية المباشرة المعتمد دولياً، حيث مثل سوريا في هذه المنافسات نخبة من طلاب المعلوماتية من مختلف المحافظات السورية، ضمن برامج الإعداد والتأهيل العلمي التخصصي التي تنفذها هيئة التميز والإبداع.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي بلغه طلاب الفريق الوطني في اختصاص المعلوماتية، ويؤكد الحضور السوري المتقدم في ميادين البرمجة والخوارزميات على مستوى المنافسات الدولية، كما أنه ثمرة لجهود الهيئة في رعاية وتأهيل وإعداد الفرق الوطنية العلمية للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية.
المشاركة الأولى لسوريا
وبيّن رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمه في تصريح لـ سانا، أن هذه المشاركة الأولى لسوريا في هذا الأولمبياد، موضحاً أن طلاب الفريق السوري المشاركين في الأولمبياد هم من المرحلة الثانوية، وتضمن الاختبار حل مجموعة من المسائل الخوارزمية المتقدمة خلال مسابقة جرت ”أونلاين”، استمرت عدة ساعات، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه المسابقات.
وأوضح العظمه أن هذا الأولمبياد، هو مسابقة برمجية تنافسية إقليمية مختصة بعلوم الحاسوب والخوارزميات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال البرمجة التنافسية، واكتشاف وتنمية المواهب الشابة في علوم الحاسوب، إضافة إلى إعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات القارية والدولية، وعلى رأسها الأولمبياد الدولي للمعلوماتية “IOI”.
وكانت ليبيا نظمت الدورة الثانية لأولمبياد شمال إفريقيا للمعلوماتية “NAOI 2026”، في الـ 18 من شهر نيسان الماضي، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الأولمبياد في الجزائر، بهدف التعاون في مجال البرمجة، واكتشاف المواهب الشابة في علوم الكمبيوتر، وإعداد الطلاب المشاركين في المسابقات المشتركة.