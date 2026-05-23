بينها ذهبية.. فريق سوريا للمعلوماتية يحرز خمس ميداليات في أولمبياد ‏شمال إفريقيا للمعلوماتية

‏ ‏دمشق-سانا‏

‏ ‏

أحرز الفريق الوطني السوري للمعلوماتية، ميدالية ذهبية وميدالية فضية ‏وثلاث ميداليات برونزية، في أول مشاركة لسوريا في الدورة الثانية ‏لأولمبياد شمال إفريقيا للمعلوماتية (‏NAOI 2026‌‏)، الذي نظمته ليبيا في الـ ‌‏18 من شهر نيسان الماضي، بمشاركة تسع دول من آسيا وإفريقيا، وذلك في ‏إنجاز جديد لسوريا في المنافسات العلمية الدولية.‏

الحائزون على الميداليات

وأوضحت هيئة التميز والإبداع، اليوم السبت، أن الطالب هادي سليمان من ‏دمشق أحرز الميدالية الذهبية، والطالب غسان حسن من دمشق الميدالية ‏الفضية، فيما نال كلٌّ من عبد الرحمن صفر، وكمال الفقير من دمشق، ومحمد ‏أديب عبيدو من حلب، الميداليات البرونزية.‏

‏ ‏

وبيّنت الهيئة، أن هذه النتائج جاءت بعد أن خاض الطلاب اختبارات ‏تخصصية وفق نظام المراقبة الإلكترونية المباشرة المعتمد دولياً، حيث مثل ‏سوريا في هذه المنافسات نخبة من طلاب المعلوماتية من مختلف المحافظات ‏السورية، ضمن برامج الإعداد والتأهيل العلمي التخصصي التي تنفذها هيئة ‏التميز والإبداع.‏

‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي بلغه ‏طلاب الفريق الوطني في اختصاص المعلوماتية، ويؤكد الحضور السوري ‏المتقدم في ميادين البرمجة والخوارزميات على مستوى المنافسات الدولية، ‏كما أنه ثمرة لجهود الهيئة في رعاية وتأهيل وإعداد الفرق الوطنية العلمية ‏للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية.‏

المشاركة الأولى لسوريا

وبيّن رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمه في تصريح لـ سانا، ‏أن هذه المشاركة الأولى لسوريا في هذا الأولمبياد، موضحاً أن طلاب الفريق ‏السوري المشاركين في الأولمبياد هم من المرحلة الثانوية، وتضمن الاختبار ‏حل مجموعة من المسائل الخوارزمية المتقدمة خلال مسابقة جرت ‌‏”أونلاين”، استمرت عدة ساعات، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه ‏المسابقات.‏

وأوضح العظمه أن هذا الأولمبياد، هو مسابقة برمجية تنافسية إقليمية ‏مختصة بعلوم الحاسوب والخوارزميات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي ‏في مجال البرمجة التنافسية، واكتشاف وتنمية المواهب الشابة في علوم ‏الحاسوب، إضافة إلى إعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات القارية والدولية، ‏وعلى رأسها الأولمبياد الدولي للمعلوماتية “‏IOI‏”.‏

وكانت ليبيا نظمت الدورة الثانية لأولمبياد شمال إفريقيا للمعلوماتية “‏NAOI ‌‎2026‌‏”، في الـ 18 من شهر نيسان الماضي، بعد النجاح الذي حققته ‏النسخة الأولى من الأولمبياد في الجزائر، بهدف التعاون في مجال البرمجة، ‏واكتشاف المواهب الشابة في علوم الكمبيوتر، وإعداد الطلاب المشاركين في ‏المسابقات المشتركة.‏

‏