‏ التربية تحذّر من روابط وهمية تدّعي نشر نتائج الثانوية العامة قبل ‏صدورها رسمياً

دمشق-سانا
حذرت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، من تداول روابط وتطبيقات وهمية تنشر عبر بعض الصفحات والمعرفات الإلكترونية، وتدعي إتاحة نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة قبل إعلانها رسمياً.
وأكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة حمزة حورية، في تصريح لـ سانا، أن الوزارة لم تنشر حتى الآن التطبيق الإلكتروني الخاص بإظهار النتائج، مشدداً على أن أي روابط أو تطبيقات متداولة حالياً لا تمت للوزارة بصلة.
وذكر حورية أن الوزارة ستعلن في الوقت المناسب عن التطبيق الرسمي ورابط تحميله عبر معرفاتها ومنصاتها الرسمية فقط، قبل إصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة.
ودعا الطلاب وذويهم إلى عدم تحميل أو استخدام أي تطبيقات أو الدخول إلى روابط مجهولة المصدر، حفاظاً على بياناتهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات المتعلقة بالنتائج.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم السبت، عن إنجاز عملية إدخال نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، وأن إعلان النتائج سيكون خلال الأسبوع الجاري.