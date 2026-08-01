‏ التربية تحذّر من روابط وهمية تدّعي نشر نتائج الثانوية العامة قبل ‏صدورها رسمياً

دمشق-سانا‏

حذرت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، من تداول روابط وتطبيقات ‌‏وهمية تنشر عبر بعض الصفحات والمعرفات الإلكترونية، وتدعي إتاحة ‌‏نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة قبل إعلانها رسمياً‎.‎

وأكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة حمزة حورية، في تصريح لـ سانا، أن ‌‏الوزارة لم تنشر حتى الآن التطبيق الإلكتروني الخاص بإظهار النتائج، ‌‏مشدداً على أن أي روابط أو تطبيقات متداولة حالياً لا تمت للوزارة بصلة‎.‎

وذكر حورية أن الوزارة ستعلن في الوقت المناسب عن التطبيق الرسمي ‌‏ورابط تحميله عبر معرفاتها ومنصاتها الرسمية فقط، قبل إصدار نتائج ‌‏امتحانات الشهادة الثانوية العامة‎.‎

ودعا الطلاب وذويهم إلى عدم تحميل أو استخدام أي تطبيقات أو الدخول إلى ‌‏روابط مجهولة المصدر، حفاظاً على بياناتهم الشخصية وأجهزتهم ‌‏الإلكترونية، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على ‌‏المعلومات المتعلقة بالنتائج‎.‎

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم السبت، عن إنجاز عملية ‌‏إدخال نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، وأن إعلان ‌‏النتائج سيكون خلال الأسبوع الجاري‎.‎